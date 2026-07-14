НБУ запустил продажу уникальных 5 грн: купить можно только 14 июля

Нацбанк продает две памятные монеты по 5 грн. Они посвящены жителям Черного и Азовского морей – раку-отшельнику и бычку-кругляку – и вошли в соответствующий набор. Монеты доступны в продаже только 14 июля. Цена – 447 грн.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: продажа монет – строго лимитирована. Один покупатель может приобрести только 1 набор.

"Этим набором из двух памятных монет Национальный банк Украины привлечь внимание к проблеме сохранения морей. А также напомнить об ответственности человечества за охрану природных ресурсов и подчеркнуть значение морской биоты в формировании экосистемы Украины", – говорится в описании монет.

Как выглядят новые монеты по 5 грн

На аверсах монет (лицевых сторонах) размещен стилизованный контур Азовского и Черного моря с прилегающей территорией Украины. Она выполнена в форме рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.

На реверсе (обратной стороне) монеты, посвященной Азовскому морю, методом цветной печати изображены два бычка-кругляка на песчано-илистом дне среди каменистых обломков и водной растительности. На переднем плане изображена кладка икры, которая, рассказали в НБУ, обращает внимание на:

Репродуктивную функцию вида.

Его экологическое значение.

На реверсе монеты, посвященной Черному морю, также методом цветной печати изображен рак-отшельник – на каменистом дне с раковинами и обломками раковин. Которые, отмечается, характерны для прибрежной зоны Черного моря.

Что известно о наборе новых монет

Тираж набора – до 50 000 штук.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Гурт – рифленный.

Продаются сувенирном паковании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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