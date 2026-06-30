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НБУ запустил продажу уникальных 10 грн: купить можно только 30 июня

Роман Костюченко
Рынки и компании
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НБУ запустил продажу уникальных 10 грн
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Нацбанк продает отчеканенную из серебра монету 10 грн, посвященную писанкарству – древнему искусству украинской росписи. Монета выполнена в необычной форме яйца и доступна в продаже только 30 июня. Цена – 8 832 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: продажа монеты – строго лимитирована. Один покупатель может приобрести только 1 штуку.

"Писанкарство отражает богатство орнаментальных мотивов и неповторимую колористику каждого региона Украины. Композиция монеты воспроизводит характерные традиции одного из древнейших этнографических краев – Полесья", – говорится в описании монеты.

Нацбанк продает отчеканенную из серебра монету 10 грн

Как выглядят особенные 10 грн

Аверс монеты (лицевая сторона) разделен на четыре сектора линиями, образующими крест. Каждый сектор представляет писанки Полесья и содержит орнаменты, характерные для этого региона.

"Каждый элемент орнамента имеет глубокое символическое значение. Солнце и звезда – воплощение света, жизненной энергии, развития и благополучия; волны символизируют воду, долголетие и плодовитость; спирали – знак бесконечности, защиты от злых духов и вечного течения жизни; сетка – связь между мирами; грабельки – архаический символ дождя; точки – это зерно, что означает зарождение новой жизни и продолжение рода", – рассказали в НБУ.

В верхней части композиции справа размещены надпись "УКРАИНА" и год чеканки монеты. А кроме того:

  • малый Государственный Герб Украины;
  • номинал;
  • графический знак гривни.

Внизу справа расположен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. А а также обозначение металла и его пробы.

Как выглядят особенные 10 грн

На реверсе (обратной стороне) воспроизведена писанка с традиционным орнаментом Черниговщины. Символику мотива реверса дополняют цвета:

  • красный – символ силы, здоровья и энергии;
  • черный – символ земли, плодородия, памяти рода и защиты.
Монета выполнена в необычной форме яйца

Что известно об особенных 10 грн

  • Монета отчеканена из серебра 999 пробы.
  • Год чеканки – 2026.
  • Гурт – гладкий.
  • Общий тираж – 7 500 штук.
  • Продается монета в специальном футляре.
Продается монета в специальном футляре

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается.

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УкраинаНумизматикамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
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