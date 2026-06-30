НБУ запустил продажу уникальных 10 грн: купить можно только 30 июня

Нацбанк продает отчеканенную из серебра монету 10 грн, посвященную писанкарству – древнему искусству украинской росписи. Монета выполнена в необычной форме яйца и доступна в продаже только 30 июня. Цена – 8 832 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: продажа монеты – строго лимитирована. Один покупатель может приобрести только 1 штуку.

"Писанкарство отражает богатство орнаментальных мотивов и неповторимую колористику каждого региона Украины. Композиция монеты воспроизводит характерные традиции одного из древнейших этнографических краев – Полесья", – говорится в описании монеты.

Как выглядят особенные 10 грн

Аверс монеты (лицевая сторона) разделен на четыре сектора линиями, образующими крест. Каждый сектор представляет писанки Полесья и содержит орнаменты, характерные для этого региона.

"Каждый элемент орнамента имеет глубокое символическое значение. Солнце и звезда – воплощение света, жизненной энергии, развития и благополучия; волны символизируют воду, долголетие и плодовитость; спирали – знак бесконечности, защиты от злых духов и вечного течения жизни; сетка – связь между мирами; грабельки – архаический символ дождя; точки – это зерно, что означает зарождение новой жизни и продолжение рода", – рассказали в НБУ.

В верхней части композиции справа размещены надпись "УКРАИНА" и год чеканки монеты. А кроме того:

малый Государственный Герб Украины;

номинал;

графический знак гривни.

Внизу справа расположен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. А а также обозначение металла и его пробы.

На реверсе (обратной стороне) воспроизведена писанка с традиционным орнаментом Черниговщины. Символику мотива реверса дополняют цвета:

красный – символ силы, здоровья и энергии;

черный – символ земли, плодородия, памяти рода и защиты.

Что известно об особенных 10 грн

Монета отчеканена из серебра 999 пробы.

Год чеканки – 2026.

Гурт – гладкий.

Общий тираж – 7 500 штук.

Продается монета в специальном футляре.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!