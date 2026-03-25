НБУ запустил продажу особенных 5 грн: купить можно только сегодня

Нацбанк продает монету в 5 грн, посвященную традиционному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня на Полтавщине. Монета доступна в продаже только 25 марта. Цена – 195 грн. При этом на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 1 штуки.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета называется "Опишнянская керамика".

"Опишнянская керамика стала знаковым явлением национальной культуры – как в художественном, так и в этнографическом измерениях. В 2012 году опишнянская керамика была внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, что свидетельствует о его значимости как составляющей культурной идентичности", – говорится в описании монеты.

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре изображена зооморфная скульптура "Лев" автора известного гончара из Опишни Василия Омеляненко. По бокам скульптуры размещены фрагменты характерного налепного декора зооморфной скульптуры.

Справа – малый Государственный Герб Украины, год чеканки 2025, надпись "Україна", номинал и графический знак гривни. А также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе (обратной стороне) представлена стилизованная композиция, сформированная из элементов традиционного орнаментального декора опишнянских глиняных изделий. В верхней части монеты – надпись "Опишнянская керамика".

Материал чеканки монеты – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – 50 тыс. штук.

Гурт – рифленый.

Продается в сувенирном паковании.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – ожидается, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

