НБУ за огромные деньги продает особенные 200 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает отчеканенную из золота памятную монету в 200 грн. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко и стоит (на дату последней реализации) 102 671 грн.

Видео дня

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

Год чеканки монеты.

Номинал.

Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.

Что известно об уникальной монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55. По данным Нацбанка:

Гурт – гладкий.

Общий тираж – 10 000 штук.

Продается монета в специальном футляре.

Год выпуска – 1996.

Серия – "Выдающиеся личности Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!