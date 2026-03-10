УкраїнськаУКР
русскийРУС

НБУ за огромные деньги продает особенные 200 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
102
НБУ продает золотые 200 грн с уникальным дизайном

Национальный банк продает отчеканенную из золота памятную монету в 200 грн. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко и стоит (на дату последней реализации) 102 671 грн.

Видео дня

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Национальный банк продает отчеканенную из золота памятную монету в 200 грн

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

  • Год чеканки монеты.
  • Номинал.
  • Надпись "УКРАЇНА".
Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.

Монета посвящена Тарасу Шевченко

Что известно об уникальной монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55. По данным Нацбанка:

  • Гурт – гладкий.
  • Общий тираж – 10 000 штук.
  • Продается монета в специальном футляре.
  • Год выпуска – 1996.
  • Серия – "Выдающиеся личности Украины".
Что известно об уникальной монете

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать. Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe