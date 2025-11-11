НБУ выпустил специальные 10 грн: монету уже можно "получить"

Нацбанк выпустил новую монету в 10 грн. Она отчеканена из серебра и посвящена одному из самых уважаемых небесных покровителей украинского народа – архангелу (архистратигу) Михаилу. Презентация монеты прошла 7 ноября, а 11-го она поступила в продажу.

Как рассказали в самом НБУ, монета получила название "Архангел Михаил". Вошла же она в серию "Духовные сокровища Украины".

"Мы стремились, чтобы наша новая монета стала еще одним знаком духовной силы украинцев, символом небесного покровительства и веры в победу. Напоминала нам о силе духа, о свете, который ведет украинцев через самые тяжелые испытания", – отметили в регуляторе.

Как выглядят новые 10 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображены царские врата Жовковского иконостаса с молитвой к архангелу Михаилу. Над вратами – стилизованная арка, символизирующая свет, побеждающий тьму. Сверху надпись: КТО КАК БОГ – традиционное обращение к архистратигу.

На реверсе (обратной стороне) – образ архангела Михаила из иконы Жовковского иконостаса, выполненный с применением локальной позолоты и цветной печати.Фон реверса украшен растительным орнаментом в стиле барокко.

Что известно о монете

Материал – серебро 999 пробы.

Масса в чистоте – 31,1 г.

Технологии отделки – локальная позолота, цветная печать.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Продается монета в специальном футляре.

