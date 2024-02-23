НБУ выпустил новые 50 грн в оригинальном дизайне: как выглядит купюра

Нацбанк ввел в оборот новую памятную банкноту "Единство спасает мир", посвященную единению демократического мира перед лицом российской агрессии. Номинал купюры – 50 грн. Она является законным платежным средством – т.е., ею можно расплатиться в магазине или другом месте.

Об этом сообщили в самому НБУ. Там отметили: особенностью же банкноты является то, что она имеет оригинальный дизайн – выполнена вертикально.

"За эти два года мы не раз убеждались в том, насколько масштабное влияние война, развязанная РФ против Украины, имеет на весь мир. И нет другого пути восстановить глобальную безопасность и стабильность в мире, гарантировать свободное будущее, кроме как объединенными усилиями обеспечить Победу Украины. Ведь угроза не ограничивается только территорией нашего государства. И чем дальше, тем больше ее преодоление зависит от сплоченности всех. Наша новая банкнота – символ благодарности миру за вовлеченность. Гордимся нашими партнерами и верим в силу их единства, которое также закаляется", – рассказали о заложенном в новую купюру смысле в регуляторе.

Что известно о новой банкноте

Памятная банкнота "Единство спасает мир" номиналом 50 грн вводится в обращение 23 февраля 2024 года. Она имеет серию ЕС с номерами 0000001-0300000 и подпись председателя Нацбанка Андрея Пышного.

Тираж купюры ограничен. Он составляет 300 тыс. штук в сувенирной упаковке.

Впрочем, в продажу новые 50 грн еще не поступили. "Реализация памятных банкнот будет производиться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ с 7 марта 2024 года", – объяснили в Нацбанке.

Кроме того, банкнота будет реализовываться и банками-дистрибьюторами – по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Ими являются:

Укргазбанк;

Радабанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк.

Дата старта продаж в этих банках пока тоже неизвестна. Узнать же ее, рассказали в Нацбанке, можно узнать на официальных сайтах учреждений.

Как выглядят новые 50 грн

На лицевой стороне новой купюры в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, смотрящей в сторону Запада.

В нижней части изображена Земля. На ее фоне – стилизованное изображение Европы, "от стран которой отходят сосуды-маршруты помощи и поддержки Украины".

В верхней части, среди прочего, расположен сквозной элемент – стилизованный шеврон Вооруженных Сил Украины. А также:

надпись "Україна";

изображение малого Государственного Герба Украины;

"стилизованная композиция из заполненных и контурных квадратов (центральные квадраты – с обозначением номинала памятной банкноты), полупрозрачной полосы, наполненной очертаниями логотипа Национального банка".

Основное изображение оборотной стороны памятной банкноты – символическая композиция из сжатых рук, "символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство". Она размещена на фоне стилизованного трезуба – символа украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк запустил в оборот памятную монету "Любовь". Ее номинал составляет 5 грн.

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