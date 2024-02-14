Нацбанк выпустил новые 5 грн: как выглядит монета

Национальный банк запустил в оборот памятную монету "Любовь". Ее номинал составляет 5 грн.

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: монету уже можно купить – с 14 февраля 2024-го ее будут продавать в интернет-магазине НБУ. В дальнейшем же планируется начать реализовывать монету в банках-дистрибьюторах.

"В День влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету "Любовь". Монета изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен. Тираж монеты – до 50 000 штук", – говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты размещена стилизованная роза в виде сердца. "Ее лепестки – это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира", – отметили в Нацбанке.

На реверсе (оборотной стороне) изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны. Как объяснили в НБУ, такая композиция символизирует "всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души".

Сколько стоит монета

Пока монету можно купить только в в интернет-магазине НБУ. Цена – 159 грн.

Монету продают в сувенирной упаковке. На ней на украинском и английском языках размещены, в частности:

техническая информация о монете;

строки стихотворения украинского поэта Василия Симоненко;

описание любви в понимании авторов монеты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк запустил в оборот памятную монету "Управление государственной охраны Украины". Ее номинал составляет 5 грн.

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