НБУ проводит проверку Monobank относительно ситуации с флагом: Пышный рассказал о результатах

Национальный банк Украины (НБУ) проводит проверку инцидента с видео верификацией в Monobank и анализирует предоставленные банком документы, одновременно сообщив, что информацию о результатах экспертизы по российскому флагу только приняли во внимание и еще будут исследовать. Окончательное решение может быть принято в течение до шести месяцев, поскольку именно такой срок предусмотрен законом для полной административной процедуры.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время выступления в Верховной Раде Украины (ВРУ), 26 марта. Он подчеркнул, что сам инцидент уже широко освещался в информационном пространстве, поэтому детали происшествия он не комментировал.

В то же время подчеркнул, что общество стало свидетелем очень эмоциональной реакции, связанной с появлением символики российского триколора. По его словам, негативное отношение к российскому флагу понятно и разделяется большинством украинцев. Однако даже в такой ситуации любые действия должны оставаться в рамках действующего законодательства, именно это и является ключевым предметом анализа регулятора.

Отдельно глава НБУ отметил, что регулятор принял во внимание информацию о проведении государственной экспертизы, которая подтвердила, что речь идет именно о флаге РФ. Важно, что, как стало известно из эксклюзивных данных, полученных OBOZ.UA, эта информация пока только учитывается в процессе проверки, но не является определяющей.

По словам Пышного, детали экспертизы еще не исследовались полностью, и именно это станет предметом дальнейшего анализа. То есть пока регулятор не делает окончательных выводов на основе этих данных. Глава НБУ также подробно объяснил механизм рассмотрения ситуации. Известно, что:

сам инцидент произошел 9 марта, а уже 10 марта получил широкую информационную огласку;

после этого Нацбанк оперативно направил запрос в monobank;

банк подготовил и передал большой пакет документов и объяснений;

сейчас специалисты НБУ анализируют полученные материалы.

По результатам проверки будет подготовлена специальная справка. В ней определят, имело ли место нарушение законодательства, соответствуют ли действия банка внутренним процедурам, а также были ли соблюдены требования по банковской тайне.

После этого документ рассмотрит профильный комитет по вопросам банковского надзора. Именно он будет принимать решение о возможном запуске административного производства. Если такая процедура будет начата, закон предусматривает до шести месяцев на окончательное решение о применении санкций или других мер воздействия.

Пышный отдельно отметил, что Национальный банк Украины ограничен в разглашении деталей подобных кейсов. Отмечается, что это связано с законодательством о банковской тайне, которое не позволяет публично обсуждать индивидуальные случаи до завершения всех процедур.

