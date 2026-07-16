НБУ продает "специальные" 100 грн с особенным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает монету в 100 грн. Она отчеканена из золота, называется "Боспорское царство" и стоит (на дату последней реализации) – 208 170 грн.

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Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: монета посвящена Боспорскому царству, которое регулярно чеканило свои монеты.

"Это одно из античных государств Северного Причерноморья. Возникло как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее", – говорится в описании монеты.

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним – дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3 000 штук.

На складе осталась 201 монета .

. Продается монета в специальном футляре.

Каждый покупатель может приобрести не более 6 монет.

Нацбанк выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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