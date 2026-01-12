НБУ планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайне: назван срок

НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в феврале. Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название " Украинский авангард. Александра Экстер ".

". Она войдет в серию "Украинское наследие".

Александра Экстер – украинская художница, пионерка европейского кубизма и футуризма, авангарда, одна из основательниц стиля "ар-деко". Обновила и театральное искусство ХХ века, новейше оформляя сценическое действо, позже перенявшееся в Европе и Америке.

В целом же, о новых 10 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 10 000 экземпляров.

Она будет выполнена в уникальной форме овоида.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Сами же по себе, памятные монеты представляют собой особый тип денежных знаков, который, помимо платежной функции, несет в себе культурный, исторический и нумизматический смысл. Они становятся своеобразными носителями коллективной памяти: фиксируют важные даты, события, персонажей или символы и потому нередко воспринимаются не просто как средство расчёта, а как знаковый объект.

Для их производства используют как недрагоценные металлы – например, медно-никелевые сплавы, – так и благородные, такие как серебро или золото. При чеканке соблюдают повышенные стандарты, уделяя особое внимание художественному исполнению и общей выразительности дизайна.

Ограниченные тиражи наделяют такие монеты элементом эксклюзивности, что усиливает интерес коллекционеров и инвесторов. Со временем их стоимость способна многократно вырасти: из обычного денежного знака монета превращается в объект культурного наследия и привлекательный инвестиционный актив.

