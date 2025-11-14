НБУ планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайне: назван срок
Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету – номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в декабре.
Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Монета получит название "Дух Рождества".
- Она войдет в серию "Украинское наследие".
О самих новых 10 грн известно немного. Лишь то, что:
- Они будут отчеканены из серебра 925 пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1.
- Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 38,6 мм.
В целом отметим, памятные монеты представляют собой особую категорию денежных знаков, которые наряду с платежной функцией обладают также культурной, исторической и нумизматической ценностью. Они служат своеобразными носителями национальной памяти, отражают и значимые события, даты, личности или культурные символы, а потому часто воспринимаются не только как средство расчета, но и как символ.
Чеканятся такие монеты как из недрагоценных металлов – например, медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом к их изготовлению предъявляются повышенные требования: особое внимание, в частности, уделяется художественному оформлению.
Ограниченные тиражи придают памятным монетам эксклюзивный характер, что делает их объектами повышенного интереса среди коллекционеров и инвесторов. С течением времени такие монеты могут существенно вырастать в цене, превращаясь из обычного денежного знака в предмет культурного наследия и выгодный актив.
