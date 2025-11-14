НБУ планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайне: назван срок

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету – номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в декабре.

Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "Дух Рождества".

Она войдет в серию "Украинское наследие".

О самих новых 10 грн известно немного. Лишь то, что:

Они будут отчеканены из серебра 925 пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1.

Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

В целом отметим, памятные монеты представляют собой особую категорию денежных знаков, которые наряду с платежной функцией обладают также культурной, исторической и нумизматической ценностью. Они служат своеобразными носителями национальной памяти, отражают и значимые события, даты, личности или культурные символы, а потому часто воспринимаются не только как средство расчета, но и как символ.

Чеканятся такие монеты как из недрагоценных металлов – например, медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом к их изготовлению предъявляются повышенные требования: особое внимание, в частности, уделяется художественному оформлению.

Ограниченные тиражи придают памятным монетам эксклюзивный характер, что делает их объектами повышенного интереса среди коллекционеров и инвесторов. С течением времени такие монеты могут существенно вырастать в цене, превращаясь из обычного денежного знака в предмет культурного наследия и выгодный актив.

