НБУ начал покупать у украинцев монеты: какие можно продать

Национальный банк возобновил работу касс для операций с инвестиционными монетами. Так, с 1 октября регулятор перезапустил, в частности, покупку у граждан инвестиционных монет Украины.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что также были возобновлены:

реализация гражданам инвестиционных монет Украины;

прием поврежденных инвестиционных монет Украины для оценки.

"Покупка у населения и реализация инвестиционных монет будет осуществляться по закупочным ценам и ценам продажи инвестиционных монет Украины, определенным в соответствии с порядком расчета и установления цен на банковские и драгоценные металлы. Просмотреть их можно на сайте", – рассказали в НБУ.

Там подчеркнули: операции с инвестиционными монетами Украины можно будет осуществить в кассах Национального банка, расположенных в городе Киеве по адресу: Контрактовая площадь, 2а. График их работы:

понедельник – четверг: с 09:30 до 17:00;

пятница: с 09:30 до 15:45;

каждый последний рабочий день: с 09:30 до 15:45;

суббота – воскресенье: нерабочие дни.

"Во время объявления воздушной тревоги кассы будут прекращать свою работу, посетители должны будут покинуть помещение банка и направиться в ближайшее укрытие", – отметили в Нацбанке.

Какие копейки заменят на шаги первыми

Ранее же в НБУ рассказали, что на 2025 год регулятор запланировал чеканку 20 млн новых монет, которые, надеются там, уже будут называться шагами. При этом в настоящее время в украинском денежном обороте находятся миллиарды монет, к примеру:

номиналом в 50 копеек – 1,35 млрд штук;

монет в 10 копеек – 4,1 млрд штук.

"На следующий год в рамках нашего абсолютно привычного процесса поддержки наличного оборота на замену изношенных и выведенных из обращения НБУ должен отчеканить 20 млн монет номиналом 50 копеек. Я бы очень хотел, чтобы эти 20 млн монет – это уже были бы 50 украинских шагов", – сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

При этом он подчеркнул: переименование украинских монет в шаги является важным атрибутом украинского государственного суверенитета. Ведь копейки сохранились только в России, Беларуси и непризнанном Приднестровье.

В то же время, напомнил Пышный, в 1991 году была отчеканена партия украинских монет, которые назывались именно шагами. Однако попасть в оборот они не смогли.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам и старые монеты в 25 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты, а лишь определенные выпуски.

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