За украинские 25 копеек заплатят большие деньги: как выглядит старая ценная монета

Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные выпуски.

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К примеру, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3300-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубу на реверсе.

"Это редкая разновидность, нумизматы называют ее "Английский чекан". Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и тризуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же на аукционе продали украинскую монету 2 коп. за 105 001 грн. Монета была выпущена в 1992 году, что, собственно, и делает ее такой ценной – ведь, по словам экспертов, 2 копейки 1992 года никогда не были в обороте.

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