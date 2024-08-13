Ограничить переводы с карты на карту могут уже в ближайшее время: в Украине взялись за преступные "дропы", это коснется всех

В Национальном банке намерены рассмотреть решение об ограничении p2p-переводов для физических лиц в рамках борьбы со схемами "дропов" уже до конца текущей недели (12-18 августа). Там отметили: один "дроп" за год пропускает через себя 2-2,5 млн грн.

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"Мы коммуницировали проблематику этих "дропов" не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для самих физических лиц. Ведь, отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали. ... Кроме налоговых обязательств, такие граждане становятся соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в том числе по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы вперед.", – объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Впрочем, признал он, несмотря на то, что ограничения намерены ввести для противодействия деятельности людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам ("дропов"), НБУ подвергся "шквалу критики и непонимания в свою сторону".

Один "дроп" пропускает за год через себя 2-2,5 млн грн

В свою очередь, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил: на проходящем 13 августа заседании временной следственной комиссии (ВСК) по "дропам" представитель НБУ сообщил: за год один "дроп" пропускает через себя 2-2,5 млн грн. При этом за год только в двух банках регулятор смог закрыть 80 тыс. "дропов" – "но до сих пор их очень много".

"То есть даже по 80 тыс. "дропов", которые обнаружил НБУ – это уже где-то около 200 млрд грн проходит через в год по очень консервативным оценкам. И это только "дропы" по двум крупным банкам. ... Потери налогами составят более 50 млрд грн", – объяснил масштаб проблемы нардеп.

При этом он подчеркнул: часто люди бессознательно становятся участниками такого преступления. Но есть и такие, которые ходят от банка в банк, чтобы открыть свои счета, которые потом продают преступникам.

"Одна карта живет пару месяцев до блокировки. Но обычно успевают открыть еще кучу карт. Очень часто "дропов" прячут под вроде бы волонтеров", – рассказал Железняк.

Кроме того, отметил он, по данным НБУ, за 1 месяц расчетов по картам проходит на 300 млрд грн. Из которых физически (условно, в магазинах) – на 140 млрд грн, а в онлайн коммерции – 160 млрд. грн. При этом переводов между карточками в физлиц происходит на 260 млрд грн в месяц.

"То есть у нас рассчитываются 300 млрд, а пересылают каким-то образом на 260 млрд. Это для понимания масштаба проблемы", – пояснил нардеп.

В то же время, сообщил он, по данным Киберполиции, схемы с "дропами" используют в разных видах преступлений по трем направлениям. В частности:

онлайн казино;

продажа сигарет, наркотиков и оружия (в даркнете);

мошенничество.

"Был пример расследования, когда более 400 потерпевших (половина – военные) переслали через "дропов" средства, украденные мошенниками. Типа, собирали деньги на дроны. В результате 23 обысков в Молдове и 13 в Украине задержали людей, руководивших через 500 "дропов" сетью мошенничества", – рассказал Железняк. Подчеркнув: в целом, по данным правоохранителей, Украина теряет из-за деятельности "дропов" не менее 1 млрд грн в год.

Более того, отметил он, по данным СБУ, схему с "дропами" использует Россия для финансирования преступлений против Украины. "Условно, тех же наводчиков", – объяснил нардеп.

Как собираются противодействовать "дропам"

В то же время, отметил нардеп, для борьбы с "дропами" разрабатывается "несколько действенных решений". В частности:

Реестр счетов, позволяющий видеть "скомпрометированные" счета и физических лиц.

Усиление требований банков к финмониторингу и ограничение оборота без подтверждения доходов.

Ограничение исходных объемов р2р и количества р2р.

"Что увеличит стоимость обслуживания схемы 5-8 раз. Сейчас идет консультация с волонтерским сообществом", – рассказал Железняк.

Ограничение привлечения новых клиентов для тех, кто не обеспечивает контроль.

Введение технических средств мониторинга использования карт в системе "дропов".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинские банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными p2p-переводами, предусматривающей внедрение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и суммам (до 100 тыс. грн в месяц).

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