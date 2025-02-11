Нардепы отказались переписывать правила по кредитам и вынесли законопроект на всенародное обсуждение: "легально" ли это

Народные депутаты не поддержали законопроект №12260, предполагающий изменение правил кредитной истории. "За" – всего 211 голосов. Тем не менее, полностью от идеи не отказались – 226 нардепов проголосовали за вынесение документа на всенародное обсуждение, возможность которого предусмотрена Регламентом Верховной Рады.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: подобное решение парламент принял впервые в истории.

"Провалили новый закон о кредитной истории. За основу – 211 (голосов. – Ред.) Но! Впервые в истории 226 голосами отправили на всенародное обсуждение! Что это такое, никто не знает, кажется часть голосовала чисто посмотреть на это", – говорится в сообщении.

Отметим: согласно ст. 114 Регламента Верховной Рады, после рассмотрения законопроекта в 1-м чтении нардепы действительно могут принять решение о вынесении его на всенародное обсуждение и последующей доработке главным комитетом. Для этого документ должен быть опубликован в определенном парламентом официальном издании.

После завершения этих процедур нардепы должны рассмотреть законопроект в рамках повторного первого чтения. При этом учитывая последствия такого обсуждения.

Что прописано в законопроекте, который вынесут на всенародное обсуждение

Авторами же законопроекта №12260 является ряд нардепов. Среди них – председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), замглавы этого же комитета Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") и др.

Как объясняла Василевская-Смаглюк, принятие документа поспособствует усилению защиты прав заемщиков. А кроме того:

улучшению обмена информацией на кредитном рынке;

поощрению ответственного кредитования;

обеспечению целевого использования кредитной истории – только для оценки кредитоспособности, управления рисками и идентификации клиентов.

Также, по ее словам, законопроект должен решить проблему мошенничества при предоставлении кредитов. В частности, отмечала она ранее, он предусматривает возможность:

автоматической проверки на предмет, не является ли лицо, обращающееся за кредитом, умершим или пропавшим без вести;

для наследников – проверить кредитную историю умерших, чтобы понимать, какие обязательства они принимают на себя;

опцию блокировки выдачи потребительских кредитов по желанию человека – "ни один кредит не выдадут, иначе штраф";

родственникам пропавших без вести во время военного положения – проверить, не пытаются ли мошенники взять кредиты на их имя.

"Мы предлагаем автоматизировать предоставление банкам и финансовым учреждениям сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан через систему "Трембита". Двигаемся к защите прав заемщиков, прозрачности и ответственности в финансовом секторе", – рассказала нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ПриватБанк имеет право без уведомления закрыть кредитный лимит любому клиенту. Чтобы этого не случилось, в банке советуют активно пользоваться карточками, не задерживать кредитные платежи, иметь легальный доход (который можно подтвердить справками).

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