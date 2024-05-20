Количество мест ограничено: "Укрзалізниця" назвала самый популярный поезд в Украине

С начала 2024 года "Укрзалізниця" перевезла почти 800 тысяч пассажиров в международном сообщении, в том числе больше всего в Перемышль, Хелм и Варшаву. Самым популярным маршрутом остается поезд Киев – Варшава, где количество мест ограничено из-за специфики вагонов.

Об этом сообщила "Укрзалізниця". "Укрзалізниця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы", – говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" активно готовится к летнему сезону перевозок, ожидая увеличения спроса на международные рейсы. В международном сообщении курсирует 28 поездов:

14 поездов отправляются из самых больших городов Украины;

14 поездов отправляются из приграничных городков.

Поезда "Укрзалізниці" соединяют украинские города с такими странами как Польша, Австрия, Чехия, Молдова, Венгрия и Словакия. Наиболее популярным маршрутом остается поезд №67/68 Киев – Варшава.

Однако из-за специфики вагонов количество мест в этом поезде ограничено. Здесь используются вагоны RIC, которые могут курсировать и по украинскому и европейскому пути. Поэтому "Укрзалізниця" рекомендует пассажирам, не успевшим купить билет на этот поезд, рассмотреть альтернативные маршруты:

Львов – Рава-Русская – Варшава;

рейсы в Хелм;

рейсы в Перемышль.

Продажа билетов на международные рейсы открывается за 20 суток до отправления поезда. Билеты на поезда Киев – Варшава и Киев – Вена доступны на обновленном сайте "Укрзалізниці" и в мобильном приложении. Для покупки билетов необходима верификация пользователя с помощью Действие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" запустила в продажу билеты на поезд новый поезд между Киевом и Сумами. В первый рейс он отправится 18 мая, стоимость билетов около 170 грн.

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