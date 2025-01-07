Названы космические зарплаты глав госбанков: сколько платят в "Привате", "Ощаде" и других

В Украине в декабре среди государственных банков наибольшую зарплату получил член правления ПриватБанка – 1 млн 184 тыс. грн. Для сравнения, председатель правления Ощадбанка в декабре заработал всего 1 млн 71 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных банковских отчетов. Председатель правления "Сенс Банка" Алексей Ступак в декабре получил 1 млн 108 тыс. грн. Также контрактом передача выплата в неденежной форме, ее оценили в 114,5 тыс. грн. "Выплаты в неденежной форме, включающие, в частности, командировочные расходы, обучение, представительские расходы и другие выплаты в неденежной форме, которые связаны и непосредственно вытекают из необходимости выполнения функций, реализацией полномочий и исполнением обязанностей члена правления", – говорится в отчете.

Член правления в "Сенс Банка" в декабре в среднем получал 765 тыс. грн. Это примерно на 44% меньше, чем получил глава правления.

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в декабре премию не получил. А его зарплата составила 1 млн. 71 тыс. грн. Также без премии остались и все заместители председателя и члены правления – в среднем они получили по 824 тыс. грн. Это на 29,9% меньше, чем заработал глава правления.

ПриватБанк в декабре был без председателя, поэтому наибольшую зарплату получил заместитель председателя правления – 1 млн. 184 тыс. грн. Членам правления "Привата" повезло больше всего. В среднем их декабрьская зарплата составила 995 тысяч гривен.

Глава правления Укрэксимбанка Виктор Пономаренко в декабре заработал 969,1 тыс. грн. Это самая маленькая зарплата топ-менеджера системного государственного банка в декабре 2024 года.

Напомним, средняя зарплата по состоянию на январь 2025 составляет 22,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем год назад, говорится в данных work.ua. Остальные цифры показывает статистика их конкурента: портала robota.ua. Так, по данным последних, средняя зарплата в Украине на январь составляет всего 20,8 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.

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