Нажились на детских ботинках: в Украине компания продала обувь в 7 раз дороже задекларированной стоимости

Компания "К.Опт" продала детские ботинки в 7 раз дороже задекларированной стоимости. А другой товар – дороже сразу в 77 раз. Таким образом она пыталась уклонится от уплаты налогов. Впрочем, эта компания не единственная, кто занимается подобным – только за последнюю неделю было обнаружено 19 крупных и сверхбольших фирм, прокручивавших налоговые схемы.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "В целом заблокирован рисковый налоговый кредит на 341 млн грн. Это деньги уклоняющихся, которые точно пойдут армии", – говорится в сообщении.

Как фирмы уклоняются от налогов

Схемы уклонения от налогов у компаний разные. Так, по словам Гетманцева, та же "К.Опт" перекрыла НДС за счет кредита, сформированного на реализуемый за наличку товар.

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А компания "П.С." завезла в 2023 году 345,2 км застежек-молний, цена которых оказалась в 4-5 раз меньше той, которую она выставила для покупателей. При этом:

в белую по рыночной цене было продано всего 38,9 км;

все остальное было реализовано за наличные деньги.

"Не стоит даже указывать, что налоговая нагрузка гениальных предпринимателей составляет от 0 до 0,23%. Однако, конечно, убежден, что компании "очень помогают армии", – иронично прокомментировал действия фирм-уклонистов Гетманцев.

Будет расследование

В то же время, отметил нардеп, сам факт пропуска через границу товаров по заниженной стоимости не останется без внимания соответствующих органов. "По фактам ... начато внутреннее расследование", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в Украине собираются вдвое увеличить ставку налога на доходы банков – с 18% до 36%. Предполагается, что это будет приносить бюджету страны дополнительно по 10 млрд грн в год.

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