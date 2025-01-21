Национальный банк начал продавать 5 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк начал продавать памятную монету в 5 грн – по 257 грн за штуку. Она посвящена медработникам Украины и была введена в оборот 26 июля 2024 года.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Тираж монеты составляет 50 тыс. штук.

Называется она "Страна супергероев. Благодарим медиков!".

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Гурт – рифленный.

"Памятная монета посвящена самоотверженному труду медицинских работников Украины, которые под вражескими обстрелами и гулом сирен воздушной тревоги спасают тысячи жизней как в тылу, так и на передовой. Эта монета является символом благодарности и уважения к тем, кто не ищет славы, но заслуживает высочайшего признания. Она отражает несгибаемый дух Украины, где каждый медик – это супергерой нашего времени", – говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины. Вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись "УКРАЇНА", справа от надписи малый Государственный Герб Украины.

Под бинтом внизу справа – номинал монеты 5 грн, а также графический знак гривни и год чеканки монеты – 2024. Внизу слева – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка.

На реверсе (обратной стороне) в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта. Как обїяснили в НБУ, это символизирует "самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах".

Где можно купить монету

Памятную монету "Страна супергероев. Благодарим медиков!" можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 257 грн. Также, сообщали ранее в Нацбанке, она будет доступна в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк начал продавать другую памятную монету в 5 грн. Она посвящена бронетранспортеру нового поколения "БТР-4Е "Буцефал".

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