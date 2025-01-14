Национальный банк начал продавать новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк начал продавать новую памятную монету в 5 грн – по 163 грн за штуку. Она посвящена бронетранспортеру нового поколения "БТР-4Е "Буцефал".

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Тираж монеты составляет 50 тыс. штук.

Называется она "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал".

"Памятная монета посвящена бронетранспортеру нового поколения, демонстрирующему высокие возможности украинского машиностроения. Эта боевая полноприводная бронированная машина объединяет высокий уровень защиты, мощное вооружение и отличную мобильность, что делает ее незаменимой для Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен стилизованный вздыбленный конь, смоделированный из склеенных между собой бронированных пластин. Как объяснили в НБУ, этот образ является параллелью с легендарным Буцефалом Александра Македонского и "символизирует верность, безудержную свободу и бесстрашие перед врагом".

Справа на матовом фоне расположен малый Государственный Герб Украины, под ним надпись "УКРАЇНА", номинал монеты 5 и графический знак гривни, год чеканки монеты – 2024. Внизу по центру – логотип Банкнотномонетного двора Национального банка Украины.

На реверсе (обратной стороне) изображен современный украинский бронетранспортер во время ведения огня из боевого модуля на вооружении бронемашины. Вверху – надпись БТР-4, выполненная из склепанных пластин, образующих буквы и цифру.

Где можно купить монету

Памятную монету "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал" в фирменной упаковке можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 163 грн. Также, сообщали ранее в Нацбанке, она будет доступна в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 1 коп. разновидности 1.35АА за 35 000 грн.

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