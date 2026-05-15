Нацбанк выпусил новые 5 грн: кто на них изображен

Нацбанк выпустил новые монеты в 5 грн. Они посвящены Майку Йогансену и Ивану Падалке – представителям "расстрелянного возрождения": литературно-художественное поколению украинской интеллигенции 1920-х – начала 1930-х годов.

О выпуске монет сообщили в самому НБУ. Там напомнили:

Йогансен и Падалка в 1937 году были репрессированы и расстреляны тоталитарными властями Советского Союза.

Их имена в течение многих лет были под запретом.

"Теперь же они громко раздаются в украинском пространстве, а с сегодняшнего дня – запечатлены в украинских монетах. Доказывая, что правда – сильнее тоталитаризма", – говорится в сообщении.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсах монет (лицевых сторонах) размещена надпись "Слово" – название легендарного харьковского дома, где жили украинские писатели и жители большинства квартир которого были подвергнуты репрессиям. При этом из буквы "о" в надписи стекает кровь.

"В текстуре букв просматривается парость озимой пшеницы. Это образ молодого поколения художников, жизнь и творчество которых были цинично сломлены тоталитарными властями", – рассказали в НБУ.

На реверсах (обратных сторонах) изображены портреты Майка Йогансена и Ивану Падалке – по одному на каждую монету.

Что известно о монетах

Номинал каждой – 5 грн.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, цинка и никеля).

Каждая монета украшена цветной печатью.

Тираж каждой – до 75 000 штук.

Продаваться монеты будут сувенирном паковании.

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 19 мая. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"О начале продаж узнавайте на сайтах банков", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в июне и получит название "30 лет Конституции Украины".

