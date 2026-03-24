Нацбанк продает золотые 20 грн с особым дизайном: как выглядят

Нацбанк продает памятную золотую монету в 20 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и стоит 72 124 грн. При этом на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 1 штуки.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году ;

; тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров;

на складе осталось 1 813 монет.

"Памятная монета посвящена архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78.

Гурт – гладкий.

Как выглядят особенные 20 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.

Также на него помещены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – "Украина". А кроме того:

номинал;

графический знак гривни;

логотип НБУ;

надпись "Национальный банк Украины";

год чеканки;

обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.

Фон аверса – паттерн из ММ-14 "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Он также известен как "пиксель" и "украинский пиксель".

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены:

Стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,

Вертолеты,

Противотанковые ежи.

По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это – строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – ожидается, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!