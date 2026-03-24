Финляндия изменила правила мобилизации: что разрешили солдатам, чтобы усилить обороноспособность

В Финляндии планируют разрешить мобилизованным резервистам приносить на службу собственное огнестрельное оружие, дроны и GPS-устройства. Обновленные военные директивы направлены на усиление обороноспособности страны.

Как передает Digi24, финские вооруженные силы заявили, что резервисты могут брать с собой частное оружие и снаряжение, хотя целесообразность их использования по прибытии будут оценивать командиры. Предыдущие инструкции по мобилизации касались в основном одежды, предметов гигиены и основного туристического снаряжения.

"Мы хотим разрешить приносить собственное оружие, если у кого-то есть оружие, пригодное для военного использования. Таким образом все ресурсы будут доступны в случае возможной чрезвычайной ситуации", – сообщили представители армии.

Население Финляндии – это примерно 5,5 миллиона человек. Гражданские в этой стране имеют около 1,5 миллиона лицензированных единиц огнестрельного оружия, что является одним из крупнейших мировых показателей в процентном эквиваленте. Примерно каждый третий взрослый житель Финляндии владеет оружием (в основном охотничьими винтовками и дробовиками).

"На военных складах достаточно оружия и боеприпасов на случай войны, но если резервисты также принесут в подразделения собственное личное оружие, то все национальные ресурсы вооружения будут доступны в случае реальной угрозы", – объяснили в командовании.

"Приобретение снаряжения резервистами является положительным явлением с точки зрения Сил обороны, поскольку оно может укрепить возможности резервистов и способствовать поддержанию навыков", – добавили военные, отметив, что пользование частным оружием в армии является добровольным.

Добавим: система обороны Финляндии базируется на воинской повинности, с обязательной службой для мужчин и добровольной для женщин, поддерживается значительным резервом.

Ожидается, что в военное время страна сможет мобилизовать 280 000 солдат, которых будет поддерживать резерв численностью около 870 000 человек. По оценкам, он возрастет примерно до 1 миллиона к 2030 году, а именно после повышения верхнего возрастного предела для резервистов.Кроме этого, финские власти приняли меры для укрепления 1300-километровой границы страны с Россией с момента полномасштабного вторжения агрессора в Украину. Война также побудила Финляндию отказаться от своей давней политики нейтралитета и вступить в НАТО.

