После российской атаки по Украине в Молдове отключили линию электропередачи: подробности

Вечером 23 марта после российских ударов по энергетической инфраструктуре на юге Украины в Молдове отключилась линия электропередачи Исакча – Вулканешты. Бригады трёх операторов систем передачи координируют на оперативном уровне необходимые технические проверки.

В связи с этим в стране зафиксированы проблемы в региональной и национальной энергосистеме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Молдовы.

Последствия российских ударов

По информации ведомства, линия электропередачи Исакча – Вулканешты отключена в результате недавних атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. Информация о повреждении инфраструктуры в Молдове появилась после массированной атаки БПЛА по Одесской области.

В ведомстве сообщили, что команды трех операторов передающих систем координируют необходимые технические проверки на оперативном уровне, чтобы в максимально сжатые сроки стабилизировать работу инфраструктурного объекта.

По данным Moldelectrica, отключение произошло примерно после 19:00. С тех пор Молдова импортирует из Украины недостающую электроэнергию. Одномоментное потребление составляет около 620 МВт, из которых 320 МВт – собственная генерация, из которых около 120 МВт приходится на Приднестровье, а около 300 МВт – импорт из Украины.

Что предшествовало

В конце января, отключение линии электропередач Исаакча – Вулканешты привело к частичному блэкауту в Молдове. Тогда большинство населенных пунктов страны остались без электричества из-за сбоя в сети. В Кишиневе встали троллейбусы, не работали светофоры, десятки человек оказались заблокированными в лифтах.

Как сообщило министерство энергетики, частичный блэкаут произошел из-за проблем в энергосетях Украины. Тогда авария произошла из-за обледенения линий электропередач на фоне ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении 23 марта президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев о возможном массированном российском обстреле. Глава государства просил обращать внимание на сигналы тревоги.

