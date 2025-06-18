Нацбанк продает золотые 100 грн с особым дизайном: как выглядят
Нацбанк продает памятную золотую монету в 100 грн – по 163 228 грн за штуку. Она посвящена античной достопримечательности – Херсонесу Таврическому, городу-государству на юго-западном побережье Крыма, основанном в 422-421 годах до н.э.
Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: продажа монет лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.
Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный звон. На фоне меандрового орнамента:
- античные монеты Херсонеса;
- светильник.
Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:
- номинал;
- обозначение металла, его проба, масса в чистоте;
- логотип Монетного двора Национального банка Украины;
- год чеканки монеты.
На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".
Что известно о монете
- Монета отчеканена из золота 900-й пробы.
- Год чеканки – 2009.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Гурт – с секторальным рифлением.
- Общий тираж – 3000 штук.
- На складе осталось 516 монет.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторые старые 1-гривневые монеты могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.
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