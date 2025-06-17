Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как распознать ценную монету

Некоторые старые 1-гривневые монеты могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

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Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

Ценятся и 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг. Их можно продать по цене от 7 000 до 9 000 грн. Такие монеты также отличает гладкий гурт.

Вместе с тем в июне Нацбанк намерен выпустить сразу две новые памятные монеты в 5 грн. Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт Опошня на Полтавщине, а также САУ "Богдана". Там отметили:

Тираж обеих монет составит до 75 тыс. экземпляров.

Они будут называться "Опошнянская керамика" и "Украинская бавовна. САУ "Богдана".

В целом о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:

они войдут в серии "Украинское наследие" и "Вооруженные силы Украины";

будут отчеканены из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка);

их диаметр будет равен 35 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда.

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