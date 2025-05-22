УкраїнськаУКР
русскийРУС

Нацбанк продает серебряные 5 грн с особым дизайном: как выглядят "необычные деньги"

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
75
Нацбанк продает серебряные 5 грн с особым дизайном

Национальный банк анонсировал продажу новой памятной монеты в 5 грн. Она выполнена из серебра и посвящена режиссеру, представителю волны украинского поэтического кино Сергею Параджанову. Цена монеты – 2 072 грн. Продажа будет проводиться только 27 мая, а купить каждый покупатель сможет только 1 монету.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ Там отметили:

  • Монета отчеканена из серебра 925 пробы.
  • Год чеканки – 2024.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
  • Гурт – гладкий с углубленными надписями.
  • Общий тираж – 5 000 штук.
  • Продается монета в специальном футляре.

"Памятная монета "Сергей Параджанов" посвящена столетию одного из самых узнаваемых режиссеров ХХ века, вошедшему в историю кинематографа как представитель волны украинского поэтического кино. "Тени забытых предков" и "Цвет граната" - шедевры, которые принесли художнику мировое признание и многочисленные международные награды", – говорится в описании монеты.

Нацбанк продает серебрянную монету в 5 грн

Как выглядят 5 грн с уникальным дизайном

На аверсе (лицевой стороне) монеты на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение плода граната в разрезе, его зерен. В центре граната – малый Государственный Герб Украины. Вверху над композицией:

  • надпись "УКРАЇНА";
  • номинал;
  • графический символ гривны;
  • год чеканки монеты.
Как выглядят 5 грн с уникальным дизайном

На реверсе (обратной стороне) представлен стилизованный портрет Сергея Параджанова, а также коллаж из фрагментов его работ. Вверху над композицией надписи:

  • "Сергей Параджанов";
  • "100".
Монета 5 грн отчеканена из серебра

Как сообщал OBOZ.UA, также в мае в Украине должны появиться две новые памятные монеты. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Обе монеты будут номиналом 5 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!