Нацбанк продает серебряные 5 грн с особым дизайном: как выглядят "необычные деньги"

Национальный банк анонсировал продажу новой памятной монеты в 5 грн. Она выполнена из серебра и посвящена режиссеру, представителю волны украинского поэтического кино Сергею Параджанову. Цена монеты – 2 072 грн. Продажа будет проводиться только 27 мая, а купить каждый покупатель сможет только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом НБУ Там отметили:

Монета отчеканена из серебра 925 пробы.

Год чеканки – 2024.

Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 5 000 штук.

Продается монета в специальном футляре.

"Памятная монета "Сергей Параджанов" посвящена столетию одного из самых узнаваемых режиссеров ХХ века, вошедшему в историю кинематографа как представитель волны украинского поэтического кино. "Тени забытых предков" и "Цвет граната" - шедевры, которые принесли художнику мировое признание и многочисленные международные награды", – говорится в описании монеты.

Как выглядят 5 грн с уникальным дизайном

На аверсе (лицевой стороне) монеты на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение плода граната в разрезе, его зерен. В центре граната – малый Государственный Герб Украины. Вверху над композицией:

надпись "УКРАЇНА";

номинал;

графический символ гривны;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратной стороне) представлен стилизованный портрет Сергея Параджанова, а также коллаж из фрагментов его работ. Вверху над композицией надписи:

"Сергей Параджанов";

"100".

Как сообщал OBOZ.UA, также в мае в Украине должны появиться две новые памятные монеты. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Обе монеты будут номиналом 5 грн.

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