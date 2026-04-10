Нацбанк продает серебряную 1 грн с уникальным дизайном: как выглядит

НБУ продает инвестиционную монету в 1 грн. Она отчеканена из серебра и стоит 5 835 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: на продажу установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 3 единицы.

Монета получила название "Архистратиг Михаил". В настоящее время, по данным НБУ, на складе осталось 3 793 штуки.

Что известно о монете

Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

Выставленные на продажу экземпляры, были отчеканены в 2026 году тиражом 30 тыс. экземпляров.

Сама монета была введена в оборот в 2011 году.

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

