Нацбанк планирует выпустить новые 5 грн в оригинальном дизайне: назван срок

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в декабре и получит название "Дипломатия".

Видео дня

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета будет отчеканена из нейзильбера.

В целом же, о новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:

Она будет выпущена тиражом до 75 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 35 мм.

В целом же, отметим, памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков. Помимо своей основной функции расчета они также обладают:

Культурной.

Исторической.

Нумизматической ценностью.

Такие монеты становятся хранителями национальной памяти, отражая важные события, знаковые даты, выдающихся личностей и символы. И благодаря этому воспринимаются не только как средство платежа, но и как значимый объект.

Изготавливаются же такие монеты как из недрагоценных металлов, например медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом, при их производстве предъявляются повышенные требования – особенно к художественному оформлению.

Ограниченные же тиражи делают памятные монеты эксклюзивными, что привлекает коллекционеров. Ведь со временем их ценность может существенно вырасти.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!