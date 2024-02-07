Нацбанк готовится переписать правила для кредитных историй украинцев: что предложили

Национальный банк Украины (НБУ) предложил изменить правила ведения кредитных историй украинцев. В частности, предлагается усилить права заемщиков, обеспечить исключительного целевое использование информации о них, а также улучшить обмен данными беду различными кредитными организациями, в т.ч. иностранными.

Соответствующие изменения НБУ предложил внести в закон "Об организации формирования и обращения кредитных историй" и другие законы, которые касаются госрегулирования и функционирования бюро кредитных историй. Сам Нацбанк в результате получит надзорные функции за соблюдением законодательства в сфере формирования и обращения кредитных историй.

В частности, Нацбанк предлагает обеспечить заемщику возможность сообщать о нежелании заключать кредитные сделки. Такие данные предлагается приобщать к кредитному отчету по желанию заемщика, который хочет защититься от мошенников.

Также в Нацбанк предлагает хранить кредитную историю в течение 10 лет, после чего уничтожать все данные. При этом в течение указанного срока бюро кредитных историй будет обязано исправлять ошибочные данные и обеспечивать надежную защиту информации.

При этом НБУ отмечает, что обновление законодательства призвано установить "справедливые правила игры для всех участников рынка" и использование кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификацией клиента. С этой целью Нацбанк предлагает следующие изменения:

новый кредитор будет обязан обновлять информацию в кредитной истории в случае получения права требования по кредитной сделке; это обеспечит доступ участников рынка к актуальным данным;

появится возможность трансграничного обмена данными между национальными и иностранными бюро, что позволит получать через бюро кредитных историй информацию о задолженности клиентов перед иностранными кредиторами;

кредитор, в т.ч. новый, сможет использовать идентификационные данные заемщика исключительно для урегулирования просроченной задолженности или если лицо является представителем, наследником или поручителем заемщика;

исключительно для урегулирования просроченной задолженности или если лицо является представителем, наследником или поручителем заемщика; коллекторская компания сможет получить такие данные только от кредитора и использовать их исключительно для взаимодействия с должником или его представителями, наследниками, поручителями;

сможет получить такие данные только от кредитора и использовать их исключительно для взаимодействия с должником или его представителями, наследниками, поручителями; предусматривается установить штраф от 3000 до 6000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 102 тыс. грн) за использование данных кредитной истории не по целевому назначению;

от 3000 до 6000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 102 тыс. грн) за использование данных кредитной истории не по целевому назначению; прилагается ввести штрафы за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации заемщику или Нацбанку.

"Национальный банк надеется на поддержку народных депутатов Украины и продолжение плодотворного сотрудничества по имплементации необходимых изменений. Новые правила обеспечат новые возможности как для бюро кредитных историй, так и для кредиторов и заемщиков, станут логичным продолжением работы по развитию ответственного кредитования в Украине", – утверждают в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, выдача кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в Украине помогает развиваться всему рынку кредитования. В 2024 году новые кредиты МСБ могут составить до 70% от общего объема выданных банками ссуд, однако их распределение по льготным госпрограммам изменится. При этом проценты по "негосударственным" кредитам для бизнеса, скорее всего, снизятся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!