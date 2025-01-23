В Украине хотят переписать правила по кредитам: за что планируют голосовать нардепы

В Украине могут переписать правила кредитной истории. В частности, усилить защиту заемщиков от мошенников, улучшить обмен информацией на кредитном рынке и пр. Для этого Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять соответствующий законопроект №12260 за основу.

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Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Авторами документа выступили сам Гетманцев, замглавы этого же комитета Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") и др. нардепы.

"Комитет рекомендовал принять законопроект N12260 о кредитной истории за основу. ... Законопроектом предлагается установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Василевская-Смаглюк утверждает: принятие документа поспособствует усилению защиты прав заемщиков. А кроме того:

улучшению обмена информацией на кредитном рынке;

поощрению ответственного кредитования;

обеспечению целевого использования кредитной истории – только для оценки кредитоспособности, управления рисками и идентификации клиентов.

Также, по ее словам, законопроект должен решить проблему мошенничества при предоставлении кредитов. В частности, отмечала она ранее, он предусматривает возможность:

автоматической проверки на предмет, не является ли лицо, обращающееся за кредитом, умершим или пропавшим без вести;

для наследников – проверить кредитную историю умерших, чтобы понимать, какие обязательства они принимают на себя;

опцию блокировки выдачи потребительских кредитов по желанию человека – "ни один кредит не выдадут, иначе штраф";

родственникам пропавших без вести во время военного положения – проверить, не пытаются ли мошенники взять кредиты на их имя.

"Мы предлагаем автоматизировать предоставление банкам и финансовым учреждениям сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан через систему "Трембита". Двигаемся к защите прав заемщиков, прозрачности и ответственности в финансовом секторе", – рассказала нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ПриватБанк имеет право без уведомления закрыть кредитный лимит любому клиенту. Чтобы этого не случилось, в банке советуют активно пользоваться карточками, не задерживать кредитные платежи, иметь легальный доход (который можно подтвердить справками).

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