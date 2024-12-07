ПриватБанк может без предупреждения закрыть кредитный лимит любому клиенту: что сделать, чтобы этого не произошло

ПриватБанк имеет право без уведомления закрыть кредитный лимит любому клиенту. Для того чтобы этого не случилось, в банке советуют активно пользоваться карточками, не задерживать кредитные платежи, иметь легальный доход (который можно подтвердить справками).

Видео дня

"Без предупреждения, любой смс и так далее "Приват " заблокировал кредитный лимит. На вопрос, насколько и какие причины, отвечают за скриптом – когда-то, ожидайте СМС. Вы либо предупреждайте о таких действиях заранее, хотя бы каким-нибудь сообщением, или дайте ответ когда восстановят, месяц, два, год?" – возмутился клиент ПриватБанка на специализированном форуме Минфин.

В ответ в "Привате" отметили, что действительно могут закрыть кредитный лимит, учитывая большое количество проанализированных факторов. При этом объяснять причины у них нет.

"Решение о предоставлении кредитного лимита мы принимаем анализируя очень много факторов – наличие кредитов в других учреждениях, просроченные платежи, начисление зарплаты, активное пользование картой и еще многое другое. Мы очень рекомендуем Вам активно пользоваться картой и в дальнейшем, тогда в следующий раз шансов получить кредит будет гораздо больше. Если нам потребуются от Вас документы, подтверждающие доход – мы обязательно это укажем при подаче заявки в Приват24", – объяснили в банке.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты.

В то же время, карточку ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться. Сделать это можно в любом отделении банка.

В банке отметили: перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу. "Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ПриватБанк внедрил бесконтактное добавление карточек к кошельку Apple Pay – без ручного ввода реквизитов карты. Для этого следует открыть на iPhone приложение "Кошелек", нажать кнопку "добавить карту" и поднести банковскую карту к смартфону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!