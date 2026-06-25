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"Напоминает продажу должностей": эксперты заявили о кулуарных договоренностях вокруг ГП "Леса Украины"

Мария Шевчук
Рынки и компании
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Предприятие, управляющее миллионами гектаров леса, обеспечивает работой тысячи людей и приносит миллиардные поступления в бюджет
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Кадровые процессы вокруг ГП "Леса Украины" всё больше напоминают политические договоренности, а не открытый отбор профессиональных руководителей. Такое мнение высказали политические эксперты Тарас Загородний и Валентин Гладких, комментируя последние кадровые решения и слухи о новых назначениях в стратегическом государственном предприятии.

Ситуация вокруг ГП "Леса Украины" вызывает все больше вопросов как в профессиональной среде, так и среди экспертов по государственному управлению.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий. Бывший председатель наблюдательного совета ГП «Леса Украины» Алексей Кучер. Новый руководитель ГП «Леса Украины» Игорь Зубович. Бывший председатель НАК «Надра Украины» Тарас Кузьмич

Политолог Тарас Загородний считает, что кадровые решения в одном из крупнейших государственных предприятий страны принимаются без понятных и прозрачных процедур. "Вместо открытого конкурса, где профессионалы могли бы побороться за право управлять главным лесным активом страны, мы наблюдаем кадровые решения, которые вызывают много вопросов. И в чем-то напоминают продажу… В что мне очень не хотелось бы верить", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, особую тревогу вызывает появление среди потенциальных кандидатов Тараса Кузьмича, которого связывают с бывшим председателем наблюдательного совета ГП "Леса Украины" Алексеем Кучером. При этом, отмечает Загородний, кандидат не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в лесной отрасли. И не демонстрировал хороших результатов на предыдущих должностях.

В то же время политолог Валентин Гладких обращает внимание на информацию об усилении влияния на кадровую политику предприятия со стороны заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.

"Меня интересует, насколько такое влияние является официальным и формализованным, а соответственно: готов ли господин Высоцкий нести личную ответственность за эти решения?", – отмечает он.

По мнению Гладких, проблема заключается не только в отдельных фамилиях, но и в отсутствии понятных критериев кадровой политики в отношении стратегического государственного актива.

"Почему кадровые решения в отношении стратегического государственного предприятия принимаются без открытого конкурса? Какие именно профессиональные достижения кандидатов послужили основанием для их продвижения?", – подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Эксперты отмечают, что речь идет о предприятии, которое управляет миллионами гектаров леса, обеспечивает работой тысячи людей и формирует миллиардные поступления в бюджет. В условиях войны любые кадровые решения в отношении такого актива должны приниматься максимально прозрачно и профессионально. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость открытых конкурсов и прозрачных процедур при назначении руководителей государственных предприятий. Во время встречи с премьер-министром Юлией Свириденко он настаивал на проведении прозрачного и профессионального конкурса на должность нового руководителя ГП "Леса Украины". "Отрасль нуждается в новых подходах – более современных, экологически чистых и способных приносить больше доходов в государственный бюджет", – отмечал он тогда.

Напомним, ранее ряд украинских СМИ также публиковал критические материалы о деятельности Тараса Кузьмича на посту главы НАК "Надра Украины". В публикациях речь шла о финансовых проблемах предприятия, накоплении долгов и ухудшении отдельных показателей деятельности компании. Также журналисты обращали внимание на существенный рост активов самого чиновника и членов его семьи за время пребывания в должности.

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