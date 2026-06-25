"Напоминает продажу должностей": эксперты заявили о кулуарных договоренностях вокруг ГП "Леса Украины"

Кадровые процессы вокруг ГП "Леса Украины" всё больше напоминают политические договоренности, а не открытый отбор профессиональных руководителей. Такое мнение высказали политические эксперты Тарас Загородний и Валентин Гладких, комментируя последние кадровые решения и слухи о новых назначениях в стратегическом государственном предприятии.

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Ситуация вокруг ГП "Леса Украины" вызывает все больше вопросов как в профессиональной среде, так и среди экспертов по государственному управлению.

Политолог Тарас Загородний считает, что кадровые решения в одном из крупнейших государственных предприятий страны принимаются без понятных и прозрачных процедур. "Вместо открытого конкурса, где профессионалы могли бы побороться за право управлять главным лесным активом страны, мы наблюдаем кадровые решения, которые вызывают много вопросов. И в чем-то напоминают продажу… В что мне очень не хотелось бы верить", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, особую тревогу вызывает появление среди потенциальных кандидатов Тараса Кузьмича, которого связывают с бывшим председателем наблюдательного совета ГП "Леса Украины" Алексеем Кучером. При этом, отмечает Загородний, кандидат не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в лесной отрасли. И не демонстрировал хороших результатов на предыдущих должностях.

В то же время политолог Валентин Гладких обращает внимание на информацию об усилении влияния на кадровую политику предприятия со стороны заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.

"Меня интересует, насколько такое влияние является официальным и формализованным, а соответственно: готов ли господин Высоцкий нести личную ответственность за эти решения?", – отмечает он.

По мнению Гладких, проблема заключается не только в отдельных фамилиях, но и в отсутствии понятных критериев кадровой политики в отношении стратегического государственного актива.

"Почему кадровые решения в отношении стратегического государственного предприятия принимаются без открытого конкурса? Какие именно профессиональные достижения кандидатов послужили основанием для их продвижения?", – подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Эксперты отмечают, что речь идет о предприятии, которое управляет миллионами гектаров леса, обеспечивает работой тысячи людей и формирует миллиардные поступления в бюджет. В условиях войны любые кадровые решения в отношении такого актива должны приниматься максимально прозрачно и профессионально. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость открытых конкурсов и прозрачных процедур при назначении руководителей государственных предприятий. Во время встречи с премьер-министром Юлией Свириденко он настаивал на проведении прозрачного и профессионального конкурса на должность нового руководителя ГП "Леса Украины". "Отрасль нуждается в новых подходах – более современных, экологически чистых и способных приносить больше доходов в государственный бюджет", – отмечал он тогда.

Напомним, ранее ряд украинских СМИ также публиковал критические материалы о деятельности Тараса Кузьмича на посту главы НАК "Надра Украины". В публикациях речь шла о финансовых проблемах предприятия, накоплении долгов и ухудшении отдельных показателей деятельности компании. Также журналисты обращали внимание на существенный рост активов самого чиновника и членов его семьи за время пребывания в должности.