НАПК приостанавливает работу одной из функций в реестре деклараций: что нужно знать украинцам

Функция "Данные для декларации" временно не работает из-за технических проблем с реестрами Минюста, однако это не должно стать препятствием для подачи деклараций в 2025 году. Следует собирать данные самостоятельно и ждать восстановления работы реестров.

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Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Из-за перебоев в работе реестров Минюста невозможно обеспечить обмен данными, необходимыми для формирования справки "Данные для декларации".

Как отмечают в НАПК, это может существенно продлить сроки получения такой справки или сделать ее формирование невозможным до восстановления стабильной работы реестров. В то же время все другие функции Единого государственного реестра деклараций продолжают работать в обычном режиме.

Как это влияет на декларирование

С 1 января 2025 года в Украине стартует ежегодная кампания декларирования для публичных служащих, которая продлится до 31 марта 2025 года. НАПК рекомендует тем, кто нуждается в срочном представлении декларации, самостоятельно собрать все необходимые данные для заполнения документов.

Причины сбоев

В декабре 2024 года Украина испытала масштабную кибератаку со стороны России, направленную на государственные реестры. Злоумышленники пытались нарушить работу критически важной инфраструктуры, включая реестры, администрированные Министерством юстиции. Это повлекло за собой перебои, которые до сих пор не удалось полностью устранить.

Что делать, если нужна справка

собирайте необходимые данные вручную, обращаясь в соответствующие органы;

следите за официальными сообщениями НАПК о возобновлении работы функции.

НАПК отмечает важность соблюдения кибербезопасности во время работы с реестрами. Проверяйте информацию на официальных ресурсах и избегайте использования сомнительных сайтов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Действие возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого необходимо, в частности, авторизоваться на портале.

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