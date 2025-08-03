Налоговые льготы сделают ветроэнергетику более конкурентной – ЕБА

Ветроэнергетика в Украине имеет высокий потенциал, однако ее развитие сдерживается отсутствием налоговых стимулов. Об этом заявила менеджер-координатор энергетического комитета Европейской бизнес-ассоциации Ксения Воронина.

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"Как нам известно, недорогая электроэнергия является ключевым фактором, как для восстановления экономики Украины, так и для уменьшения операционных расходов предприятий. И для достижения этой цели мы не должны забывать о развитии возобновляемых источников энергии", – подчеркнула она.

По ее словам, ветровая генерация является одной из самых перспективных технологий из-за экологической нейтральности, относительно быстрого строительства и низкой стоимости производства электроэнергии.

В то же время национальный производитель ветротурбин покрывает лишь до 10% потребностей рынка, и все изготовленное оборудование использует для собственных проектов. "Поэтому большинство ветротурбин необходимо покупать у иностранных производителей", – отмечает Воронина.

Она напомнила, что в конце июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11455, который предусматривает освобождение ветроэнергетического оборудования от ввозной пошлины.

"И наша ассоциация поддержала данный законопроект, потому что он позволил бы снизить стоимость ветроэнергетических электрогенераторных установок, повысив доступность таких товаров, и способствовал бы более быстрому восстановлению и расширению ветроэнергетических мощностей, поднимая их конкурентоспособность в плане развития среди других возобновляемых источников энергии в Украине. Однако, к сожалению, этот законопроект до сих пор не был принят", – отметила Воронина.

Также она отметила, что ветроэлектростанции, в отличие от ТЭС, имеют децентрализованную структуру, что делает их менее уязвимыми к атакам.

"Поражение одной ветротурбины может привести к потере до 8 мегаватт мощностей. Тогда, как в случае тепловых электростанций, например, поражение одного объекта часто означает потерю около 200 мегаватт мощности", – объяснила эксперт.

Она также призывает установить более длительный срок действия налоговых льгот, чтобы учесть логистику, сроки поставки оборудования и военные ограничения.

"Увеличенный срок освобождения от налогообложения позволит обеспечить стабильный поток необходимых ресурсов и обеспечит более быстрое восстановление энергетической инфраструктуры и строительство новых объектов генерации", – резюмировала Воронина.