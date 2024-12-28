Налоговики будут приходить на проверки с боди-камерами: Гетманцев рассказал о нововведениях

В Украине внедрили новое антикоррупционное мероприятие . Все налоговики будут приходить на проверки с боди-камерами, а значит, все действия будут фиксироваться на видео. Это должно помочь избежать злоупотреблений.

Видео дня

Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. "Все налоговики во время осуществления налоговых проверок будут оснащены боди-камерами. Это исключит возможность злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки "решить" со стороны недобросовестных плательщиков. А также запись снимет любые споры по качеству проведения проверок. Считаю это эффективным антикоррупционным мероприятием", – отметил он.

Так, в дополнение к камерам налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами. "Итак, от руки написаны акты good bye forever!" – отметил он.

Какие еще изменения следует ожидать

Как стало известно, в Украине планируют обязать цифровые сервисы, такие как Uklon, Uber и Bolt, выступать налоговыми агентами, чтобы они сами удерживали налоги с доходов пользователей и платили их в бюджет. Ожидается, что это упростит администрирование налогов для граждан, получающих свои заработки уже после вычета налога.

Теперь физические лица, зарабатывающие через цифровые платформы, обязаны самостоятельно регистрироваться как ФЛП, подавать налоговые декларации и платить налоги. Это создает значительные затруднения для многих, ведь далеко не все пользователи готовы или умеют правильно вести налоговую отчетность.

Министерство финансов предложило модель, по которой платформы будут передавать данные о доходах пользователей в Государственную налоговую службу (ГНС). В таком случае физические лица должны самостоятельно подавать декларации и платить налоги. Но это налагает обязанности на сотни тысяч человек, что существенно усложняет администрирование.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские физлица-предприниматели (ФЛП) с 1 января 2025 года будут платить налоги по новым ставкам. В частности, для них вводится обязательная уплата военного сбора.

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