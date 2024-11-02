Налоговая начала формировать перечень "доброчестных плательщиков": для них ограничат проверки

Налоговая начала формировать перечень налогоплательщиков "с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства". Уже в начале декабря каждый предприниматель сможет проверить, включили ли его в список.

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Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Так, на сайте "Территория высокого уровня налогового доверия" плательщики могут ознакомиться с информацией, как приобщиться к перечню и какие преимущества можно получить, находясь в нем, а впоследствии с рассчитанными средними показателями критериев в разрезе регионов, видов экономической деятельности, групп плательщиков налогов и периодов

Например, для юрлиц на общей налогооблагаемой группе нужно соответствовать следующим критериям:

Уровень уплаты налога на прибыль должен равняться или превышать средний по отрасли за последние 4 квартала

Уровень уплаты НДС должен быть равным или выше среднего по отрасли за последние 12 отчетных периодов

Уровень заработной платы должен быть не меньше средней заработной платы по отрасли в регионе, умноженной на коэффициент 1.1 за последние 4 квартала, при условии наличия минимум пяти работников

Плательщики могут уточнить свои показатели в начале декабря и узнать, войдут ли в Перечень в своем электронном кабинете. "Не лишним будет напомнить, что предприятия, которые будут включены в Перечень, получат ряд преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей. Речь идет о моратории на проведение документальных проверок, кроме некоторых их видов. Также будут сокращены сроки камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения и сроки предоставления индивидуальных налоговых консультаций. Для таких плательщиков упрощается механизм взаимодействия с налоговой, поскольку для каждого из них будет определен комплайенс-менеджер с целью повышения качества их обслуживания", – написал Гетманцев.

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