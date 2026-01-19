Найдут работу быстрее других: украинцам рассказали, на кого сейчас самый большой спрос в Польше

Ныне в Польше проще всего найти работу в сферах мясопереработки и разбора в пищевой промышленности. Ощутимая нехватка кандидатов также наблюдается на вакансиях водителей грузовиков и автобусов.

Помимо этого, рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, стабильным в Польше также остается спрос на технических специалистов. В частности:

Водителей погрузчиков.

Слесарей.

Сварщиков.

Работников технического обслуживания.

"На этих позициях работодатели ожидают не только подтвержденных навыков работы с оборудованием, но и ответственного отношения к правилам безопасности. А также готовности работать в сменном графике", – рассказали специалисты.

Еще одна категория – сезонные работы. Работники в этой сфере, отмечается, нужны всегда.

"Комплектация заказов, упаковки, складские работы, временные позиции в пищевом производстве... Как и в случае с постоянным трудоустройством, главные требования к кандидатам на сезонные работы – стремиться работать и легально находиться на территории Польши", – резюмировали специалисты.

На какую работу украинцы соглашаются чаще всего

Вместе с тем, отмечается, среди украинцев востребованы вакансии на работу по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах. Кроме того, они активно отзываются на предложение по работе на строительстве.

"Там в последнее время растет потребность в квалифицированных рабочих. В частности, каменщиках, плиточниках, штукатурах, монтажниках", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, наши сограждане готовы заниматься также техническими неквалифицированными работами. А помимо этого:

Мясо- и рыбопереработкой.

Аграрными и связанными с обработкой продуктов работами.

Как сообщал OBOZ.UA, самыми же привлекательными странами для регистрации компаний в ЕС, согласно оценкам Всемирного банка и Европейской комиссии, являются Дания, Эстония, Ирландия, Нидерланды и Кипр. В них минимальная сумма для открытия своего дела колеблется от 0,5 до 125 361 грн.

