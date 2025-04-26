Наименьшую минималку в Европе установили в Украине: к чему приведет

В Украине – самая низкая минимальная зарплата в Европе (168,4 евро). Молдова, которая еще несколько лет назад имела самые маленькие зарплаты в Европе, установила минимальную зарплату на уровне 285 евро. Этот показатель в 3,8 раза меньше, чем в соседней Польше, но все равно больше, чем в Украине.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Как говорится в данных Евростата, самая низкая минимальная зарплата среди стран ЕС в Болгарии – 551 евро. А самая большая в Люксембурге – 2638 евро. За пределами Европы есть ряд стран, где минималка даже меньше, чем в Украине.

В настоящее время 30 из 38 стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) имеют законодательно установленную минимальную заработную плату, минимальная заработная плата также существует в большинстве стран с развивающейся экономикой, которые не входят в ОЭСР. В восьми странах ОЭСР, где законодательно установленный минимум не определен (Австрия, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Норвегия, Швеция и Швейцария), коллективные договоры на уровне отраслей или профессий включают фактические минимальные размеры заработной платы для значительной части рабочей силы.

Средний показатель минимальной зарплаты для ОЭСР – 55% средней зарплаты. В Украине же сейчас этот показатель составляет всего около 33% средней зарплаты. Без повышения минималки в ближайшее время уровень бедности среди работающих будет только увеличиваться. При этом такое решение негативно повлияет и на уровень тенизации зарплат. Работодателям приходится повышать зарплаты, а вместе со средней зарплатой должна расти и минималка.

Украинец, который трудится полный рабочий день и получает минималку, находится за пределом бедности. Есть несколько способов определить, где находится предел бедности. И самый простой – сравнить доходы с фактическим размером прожиточного минимума. То есть это та сумма, которая необходима, чтобы купить базовый набор товаров и услуг из потребительской корзины.

Размер фактического прожиточного минимума рассчитывает Минсоцполитики. И если посчитать по ценам февраля 2025-го (последние данные), то окажется, что работающему украинцу нужно зарабатывать не менее 10 600,5 грн. И это на 2 600,5 грн больше, чем минимальная зарплата в Украине. То есть украинец, работающий полный день, может находиться за чертой бедности.

Всего минималку получают около 1,5 млн украинцев. Значительная часть – это те, кто остальную зарплату получает в конвертах. Но есть и украинцы, которые действительно работают за 8 тыс. грн. Государственный центр занятости опубликовал более 9,1 тыс. вакансий с такой зарплатой. Минималку предлагают продавцам в небольших населенных пунктах, уборщикам в музеях, дворникам, младшим медицинским сестрам, санитаркам, библиотекарям и т.д.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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