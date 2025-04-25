Украинцам установили самую низкую минималку в Европе: сколько будут платить и надолго ли заморозили выплаты

Украинцам в 2025-м заморозили минимальную зарплату на уровне прошлого года – это уже меньше, чем фактический прожиточный минимум. Ситуация со временем будет только ухудшаться. Правительство в Бюджетной декларации заявило о намерении не повышать минимальную зарплату в течение трех лет. Это может привести к еще большей тенизации рынка труда, а также к росту бедности среди работающих украинцев.

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О том, какой должна быть минималка в Украине и сколько платят в других странах, – читайте в материале OBOZ.UA.

"Заморозить бедность": к чему может привести отказ от индексации минимальной зарплаты

Украинец, который трудится полный рабочий день и получает минималку, находится за пределом бедности. Есть несколько способов определить, где находится предел бедности. И самый простой – сравнить доходы с фактическим размером прожиточного минимума. То есть это та сумма, которая необходима, чтобы купить базовый набор товаров и услуг из потребительской корзины.

Размер фактического прожиточного минимума рассчитывает Минсоцполитики. И если посчитать по ценам февраля 2025-го (последние данные), то окажется, что работающему украинцу нужно зарабатывать не менее 10 600,5 грн. И это на 2 600,5 грн больше, чем минимальная зарплата в Украине. То есть украинец, работающий полный день, может находиться за чертой бедности.

Всего минималку получают около 1,5 млн украинцев. Значительная часть – это те, кто остальную зарплату получает в конвертах. Но есть и украинцы, которые действительно работают за 8 тыс. грн. Государственный центр занятости опубликовал более 9,1 тыс. вакансий с такой зарплатой. Минималку предлагают продавцам в небольших населенных пунктах, уборщикам в музеях, дворникам, младшим медицинским сестрам, санитаркам, библиотекарям и т.д.

Минималка должна быть значительно больше. Если удерживать ее хотя бы на уровне прожиточного минимума, в этом году ее размер должен достигать более 11 тыс. грн. Если же, по примеру ЕС, платить не менее 50% средней зарплаты, то по состоянию на данный момент минималка должна быть на уровне 12,1 тыс. грн.

Госпожа министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала OBOZ.UA: "В 2025 году прожиточный минимум, к которому привязаны наименьшие пенсии и минимальная зарплата, не меняется. Это связано с тем, что основной приоритет бюджета сейчас – оборона. Но мы понимаем, что это создает дополнительные риски для роста уровня бедности. Оценить масштаб влияния пока что сложно, потому что официальные обследования условий жизни домохозяйств, которые являются основной информационной базой для определения показателей бедности, не проводились с 2021 года. Но по выборке Института демографии и ЮНИСЕФ, в 2023 году 35,5% людей жили с доходами ниже фактического прожиточного минимума".

На самом же деле повышение минимальной зарплаты не только приводит к росту расходов на зарплаты из бюджета, но и способствует детенизации зарплат и увеличению налоговых поступлений. Опыт 2016 года, когда минималку повысили в два раза, показывает, что рост поступлений в бюджет может компенсировать дополнительные расходы.

Александр Шубин, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, рассказывает OBOZ.UA: профсоюзы неоднократно обращались с просьбой пересмотреть бюджет и увеличить минималку. Такие обращения были и в прошлом, и в этом году. Сейчас профсоюзы снова готовят расчеты со своим предложением по размеру минималки. Она основывается на двух факторах: фактическом прожиточном минимуме и средней зарплате.

"Рост минимальной зарплаты – это прежде всего рост легальной экономики. И фискальных поступлений, и поступлений социальных взносов. И определенная разблокировка ситуации по малому и среднему бизнесу, где часто бывает, что все предприятие работает на минималку, включая и руководство, и обычный персонал. Ну и это будет способствовать похудению конвертов и возвращению этих денег в легальную экономику", – говорит Шубин.

Результат от детенизации, о которой говорит Шубин, как показал опыт, может компенсировать дополнительные расходы из государственного бюджета на повышение зарплат. В 2017-м, когда минималку повысили вдвое, доходы местных бюджетов возросли на 38%, а налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Какой должна быть минимальная зарплата в Украине

Страны ЕС, определяя уровень минимальной зарплаты, ориентируются на Директиву 2022/2041. Когда Украина станет членом Евросоюза, она также должна будет выполнять предусмотренные указанным документом требования. "Государства-члены должны использовать индикативные эталонные значения, чтобы управлять их оценкой адекватности, установленной законом минимальной заработной платы. С этой целью они могут использовать ориентировочные контрольные значения, которые обычно используются на международном уровне, такие как 50-60% от средней заработной платы и/или ориентировочные контрольные значения, используемые на национальном уровне", – говорится в документе.

Такими национальными ориентирами могут быть сравнение минимальной зарплаты с порогом бедности и покупательной способностью минимальной заработной платы. Если бы по сей день использовать "норматив" в 50-60% от средней зарплаты, то минималка была бы на уровне 12,2-14,6 тыс. грн.

Сейчас в Украине самая низкая минимальная зарплата в Европе. Молдова, которая еще несколько лет назад имела самые маленькие зарплаты в Европе, установила минимальную зарплату на уровне 285 евро. Этот показатель в 3,8 раза меньше, чем в соседней Польше, но все равно больше, чем в Украине.

Как говорится в данных Евростата, самая низкая минимальная зарплата среди стран ЕС в Болгарии – 551 евро. А самая большая в Люксембурге – 2638 евро. За пределами Европы есть ряд стран, где минималка даже меньше, чем в Украине.

В настоящее время 30 из 38 стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) имеют законодательно установленную минимальную заработную плату, минимальная заработная плата также существует в большинстве стран с развивающейся экономикой, которые не входят в ОЭСР. В восьми странах ОЭСР, где законодательно установленный минимум не определен (Австрия, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Норвегия, Швеция и Швейцария), коллективные договоры на уровне отраслей или профессий включают фактические минимальные размеры заработной платы для значительной части рабочей силы.

Средний показатель минимальной зарплаты для ОЭСР – 55% средней зарплаты. В Украине же сейчас этот показатель составляет всего около 33% средней зарплаты. Без повышения минималки в ближайшее время уровень бедности среди работающих будет только увеличиваться. При этом такое решение негативно повлияет и на уровень тенизации зарплат. Работодателям приходится повышать зарплаты, а вместе со средней зарплатой должна расти и минималка.