Надеяться на удешевление не стоит: в Украине переписали цены на ключевые овощи

Цены на овощи борщового набора в Украине выросли, и к концу октября ожидается их незначительное удорожание на 5-10% из-за повышения потребительского спроса. Стоимость яблок снизилась до 26,97 гривны за килограмм, а импортируемые фрукты остаются дорогими.

Видео дня

Об этом рассказала главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии СМИ. Согласно данным Министерства финансов, стоимость основных овощей, таких как картофель, морковь, свекла, капуста и лук, претерпели существенные изменения.

Инна Сало прокомментировала эту ситуацию, отметив, что до конца октября 2024 г. ожидается незначительное подорожание овощей на 5-10% из-за повышения потребительского спроса, однако цены будут зависеть от объемов поставок и условий хранения. На сегодняшний день цены на основные овощи выглядят следующим образом:

картофель : 25,55 гривны за килограмм (+2,6%);

: 25,55 гривны за килограмм (+2,6%); морковь : 18,49 гривны за килограмм (+17,9%);

: 18,49 гривны за килограмм (+17,9%); свекла : 16,33 гривны за килограмм (+41,5%);

капуста белокочанная : 30,95 гривны за килограмм (-5,3%);

: 30,95 гривны за килограмм (-5,3%); лук репчатый : 15,82 гривны за килограмм (-16,7%).

В октябре 2024 года с повышением спроса на картофель его цена может достигнуть в среднем 27 гривен за килограмм. Учитывая, что из-за жары и засухи в Украине в 2024 году был получен несколько более низкий урожай картофеля по сравнению с 2023 годом, стоимость к концу осени может вырасти до 30 гривен за килограмм. Инна Сало отмечает, что основным производителем картофеля в Украине хозяйства населения, которые в 2023 году обеспечили 98% объемов ее производства.

На 23 сентября 2024 г. цена на яблоки составляет 26,97 гривны за килограмм, что на 20,7% ниже, чем в конце августа. Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что в октябре, благодаря расширению предложения отечественного производства, цены на яблоки будут колебаться в диапазоне 25-30 гривен за килограмм в зависимости от сорта и качества.

Однако цены на импортируемые фрукты останутся высокими. В частности, апельсины ожидается цена до 75 гривен за килограмм, на лимоны – до 90 гривен, на мандарины – до 130 гривен, а на бананы – до 65 гривен за килограмм.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на украинские дыни в этом году почти удвоились, достигнув 50 грн за килограмм на оптовых рынках из-за уменьшения поставок и роста расходов на логистику. Основные регионы, такие как Херсонская область, пострадали от военных действий, что привело к дефициту продукции на рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!