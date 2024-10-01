Цена на популярную летнюю ягоду выросла вдвое: какая причина и сколько стоит

Цены на украинские дыни в этом году почти удвоились, достигнув 50 грн за килограмм на оптовых рынках из-за уменьшения поставок и роста затрат на логистику. Основные регионы, такие как Херсонская область, пострадали от военных действий, что привело к дефициту продукции на рынке.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководительница маркетингового отдела рынка "Шувар" Татьяна Попович. Стоимость почти на 17,6% выше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Повышение цен типично для конца сезона, когда основные объемы урожая уже собраны и реализованы, а спрос остается высоким. Значительный рост цен на украинские дыни можно объяснить несколькими важными факторами:

дефицит поставок из-за военных действий : одни из основных регионов выращивания дынь – южные области Украины, в частности Херсонская область – сильно пострадали из-за военных действий и оккупации. Это привело к резкому сокращению урожая и ограничению поставок дынь на рынки страны;

: одни из основных регионов выращивания дынь – южные области Украины, в частности Херсонская область – сильно пострадали из-за военных действий и оккупации. Это привело к резкому сокращению урожая и ограничению поставок дынь на рынки страны; рост затрат на логистику : логистические пути стали более дорогими и сложными из-за боевых действий. Стоимость транспортировки продукции увеличилась, что повлияло на конечную стоимость дынь на рынках и магазинах;

изменение регионов поставки : хотя некоторые регионы, такие как Одесская область или Закарпатье, частично компенсировали потери урожая из Херсона, объем поставок не удалось полностью восстановить, что обусловило общий дефицит продукции на рынке;

: хотя некоторые регионы, такие как Одесская область или Закарпатье, частично компенсировали потери урожая из Херсона, объем поставок не удалось полностью восстановить, что обусловило общий дефицит продукции на рынке; инфляция и экономические факторы: общий рост цен на продукты питания, вызванный инфляцией и экономическими потрясениями, также дополнительно повлиял на удорожание дынь.

Ожидается, что цены на дыне останутся высокими до завершения сезона. В то же время, если в последующие годы ситуация со снабжением Херсонской области и других южных регионов не улучшится, подобная динамика роста цен может повториться.

Цены на дыне в супермаркетах

В розничных магазинах Украины цены на баклажаны также демонстрируют рост и, по прогнозам, еще могут увеличиться до конца осени. В целом, стоимость овоща в крупных сетях колеблется от 29 до 42,5 грн/кг. В частности, в:

Varus – 49,90 грн/кг;

Сельпо – 69 грн/кг;

Novus – 42,99 грн/кг;

Metro – 46,70 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подорожал картофель. Сейчас фермеры предлагают овощи на продажу по 15-20 грн/кг, что в среднем на 18% дороже, чем неделей ранее. При этом текущие оптовые цены являются самыми высокими, по меньшей мере, за последние 7 лет.

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