Надеяться на снижение цен не стоит: в Украине кардинально переписали стоимость ключевых овощей

Из-за аномальной жары и засухи урожайность овощей на юге Украины снизилась более чем на 30%, что приведет к сохранению высоких цен на овощи, в частности "борщового набора". Рост затрат на электроэнергию и логистику будет дополнительно влиять на ценообразование, поэтому снижение стоимости в ближайшее время не ожидается.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Ситуация в Николаевской области, являющаяся важным регионом для выращивания овощей, стала одной из самых сложных.

По словам Юрия Кормышкина, главы группы компаний ООО "СП "ПАЭК", занимающихся производством овощной продукции на юге Украины, снижение урожайности составило в среднем более 30%. Для отдельных культур, таких как капуста, урожай достиг 45-50%.

Засуха затронула не только ранний урожай, но и летние посевы, что повлекло за собой дополнительные потери. Так, среднепоздняя капуста пострадала особенно сильно, и предприятие потеряло около четверти урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Высаженная в июле рассада не смогла прижиться из-за высокой температуры воздуха, что сделало невозможным нормальное развитие растений. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах юга Украины, где климатические изменения наиболее ощутимы.

Уменьшение урожайности овощей напрямую повлияет на экономическую ситуацию как для аграриев, так и потребителей. Согласно оценкам экспертов, цены на овощи, в частности на так называемый "борщовый набор" (картофель, морковь, капуста, лук), останутся высокими, и надеяться на понижение не стоит. Это объясняется несколькими факторами:

рост накладных расходов: овощи летнего посева в основном закладываются на длительное хранение в овощехранилищах и холодильниках, что увеличивает затраты на аренду складов и электроэнергию. В настоящее время стоимость электроэнергии в Украине выросла и составляет 8-10 грн за кВт-час, что также отражается на общей стоимости продукции.

овощи летнего посева в основном закладываются на длительное хранение в овощехранилищах и холодильниках, что увеличивает затраты на аренду складов и электроэнергию. В настоящее время стоимость электроэнергии в Украине выросла и составляет 8-10 грн за кВт-час, что также отражается на общей стоимости продукции. рост стоимости горючего и логистики: с сентября 2023 акцизы на дизельное топливо и бензин были увеличены на 13,5% и 27,3% соответственно, что повысило расходы на транспортные услуги и логистику. Это особенно актуально для производителей, нуждающихся в транспортировке продукции в хранилища или рынки сбыта.

проблемы с электроснабжением и использованием генераторов: в случае отключений электроэнергии производители вынуждены использовать генераторы на дизтопливе для поддержания работы овощехранилищ, что также увеличивает стоимость хранения продукции. Дополнительные расходы на топливо только усиливают экономическое давление на фермеров.

в случае отключений электроэнергии производители вынуждены использовать генераторы на дизтопливе для поддержания работы овощехранилищ, что также увеличивает стоимость хранения продукции. Дополнительные расходы на топливо только усиливают экономическое давление на фермеров. налоговая нагрузка и увеличение расходов на заработную плату: рост ставок НДФЛ и военного сбора, а также повышение минимальной заработной платы способствуют увеличению затрат на производство и реализацию продукции.

Учитывая общую экономическую ситуацию и влияние неблагоприятных погодных условий, эксперты советуют потребителям заранее позаботиться о запасах овощей на зиму. Как отметил Юрий Кормышкин, на снижение цен на овощи в ближайшее время рассчитывать не стоит, поэтому закупка продукции уже сейчас может быть выгодной стратегией для имеющих возможность хранить овощи.

Несмотря на сложную ситуацию, аграрии Николаевской области продолжают увеличивать площади под овощные культуры. По данным департамента агропромышленного комплекса Николаевской областной военной администрации, в 2024 году площади под овощами достигли более 30 тысяч гектаров. Половина из них занята картофелем, а также другими популярными овощами, такими как помидоры, огурцы и кабачки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно подорожал картофель. Сейчас стоимость овоща на крупном оптовом рынке "Шувар" составляет 17,3 грн/кг, что сразу на 147% больше цены в прошлом году, которая в это время составляла 7 грн/кг.

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