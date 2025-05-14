Наблюдательный совет 'Укрнафты' избрал и.о. директора компании: что известно о Юрии Ткачуке

Независимый Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" избрал финансового директора Юрия Ткачука лицом, временно исполняющим обязанности директора компании. Он возглавит ПАО "Укрнафта" на срок до принятия Наблюдательным советом решения о прекращении осуществления полномочий директора Общества.

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Юрий Ткачук имеет глубокое понимание внутренних процессов и стратегических направлений развития крупнейшей нефтедобывающей компании Украины. Его профессиональный опыт позволит обеспечить непрерывность операционной деятельности, стабильность управления компанией и успешную реализацию запланированных инициатив.

ПАО "Укрнафта" продолжит реализацию приоритетных направлений развития, выполнение производственных планов и обеспечение энергетической безопасности государства.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправок (461 собственных и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.