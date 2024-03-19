Продавцы ощутимо переписали цены: сколько в Украине стоит популярный продукт

В Украине дорожают яблоки. Ныне закупочные цены на фрукты нового урожая формируются в пределах 23-26 грн/кг – что сразу на 9-15% выше по сравнению с прошлым годом. А в крупных сетях супермаркетов стоимость продукта более чем на 2 грн превышает средний показатель февраля.

О сложившейся ситуации рассказала OBOZ.UA руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: в целом среднемесячные цены на яблоки составляют 20,49 грн. При этом на самом рынке можно встретить цены как в 19,35, так и 24,75 грн.

"На рынке яблок в Украине наблюдается рост цен. Яблоки нового урожая значительно подорожали по сравнению с прошлым годом. Важно отметить, что ситуация на рынке яблок динамична и может изменяться в зависимости от ряда внутренних и внешних факторов", – говорится в сообщении.

Одним из таких факторов, по словам Попович, является сезонность. Дело в том, что в сезон уборки урожая цены могут снижаться из-за большого предложения. А вот в периоды вне сезона (как сейчас) они растут – из-за меньшей доступности фрукта.

Также на цену, среди прочего, влияет погода. "К примеру, обильные осадки или засуха могут влиять на качество яблок, соответственно уменьшая или увеличивая их рыночную цену", – объяснила Попович.

Что будет с ценами на яблоки дальше

В целом же, отметила она, в дальнейшем же цены на яблоки в Украине будут оставаться относительно стабильными. Однако, подчеркивается, исключать потенциальные колебания "в зависимости от вышеупомянутых факторов" нельзя.

"Для более точных прогнозов нужно следить за агрометеорологическими отчетами, тенденциями на мировых рынках. А также экономической ситуацией в стране", – резюмировала эксперт.

Какие цены в супермаркетах

Крупные же сети супермаркетов, по данным "Минфина", продают яблоки Украинские в среднем по 21,46 грн/кг. Что более чем на 2 грн превышает средний показатель февраля.

В целом цены колеблются в рамках 17,9-25,9 грн/кг. Так, в:

Metro – 25,9 грн/кг;

Varus – 17,9 грн/кг;

Novus – 20,59 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за год – с февраля-2023 по февраль-2024 – в Украине подешевел сразу ряд важных продуктов. Больше всего – яйца, цены на которые снизились сразу на 20%.

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