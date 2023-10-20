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На украинских АЗС отказались от старых цен на бензин: как изменилась цена с начала осени

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
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На украинских АЗС отказались от старых цен на бензин

В Украине подорожал бензин А-95. С начала осени – с 1 сентября по 20 октября – его стоимость выросла на более, чем на 2,5 грн/л, с 52,98 грн до 55,5 грн.

В целом же, по данным Консалтинговой группы А-95, крупные сети АЗС продают бензин по 49,95-58,99 грн. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива составляет более 9 грн/л.

В Украине подорожал бензин А-95

На каких АЗС самые низкие цены

  • Авантаж 7 – 49,95 грн/л.
Видео дня
  • Фактор – 51 грн/л.
  • Маркет – 51,19 грн/л.
  • БРСМ-Нафта – 52,72 грн/л.

Где дороже всего

  • SOCAR – 58,99 грн/л.
  • Neftek, WOG, ОККО – 57,99 грн/л.
  • Shell – 57,79 грн/л.
  • KLO – 56,79 грн/л.
  • AMIC – 56,21 грн/л.
Цены на бензин по сетям АЗС

Цены на областям

По регионам бензин А-95 продают в среднем по 54,8-56,27 грн/л. Т.е., разница между самым "дорогим" и "дешевым" составляет почти 1,5 грн/л.

Самые низкие цены – в Винницкой и Хмельницкой областях, в среднем 54,8 грн/л. А кроме того, в:

  • Закарпатской – 54,93 грн/л;
  • Киевской – 54,97 грн/л;
  • Николаевской – 55,06 грн/л.

Самые высокие – в Черниговской области, 56,27 грн/л. А также:

  • Донецкой – 56,11 грн/л;
  • Черновицкой – 56,02 грн/л;
  • Одесской – 55,86 грн/л;
  • Кировоградской – 55,84 грн/л;
  • Херсонской – 55,8 грн/л.
Сколько стоит бензин А-95 в регионах Украины

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых АЗС может быть недолив горючего – хотя в целом это явление редко. Чтобы уберечься от него, стоит следовать пяти простым правилам.

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