На украинских АЗС обновили цены на бензин: сколько стоит

В Украине подорожал бензин А-95. В четверг 26 сентября крупные сети АЗС продают его в среднем по 56,58 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем было в среду 25 сентября. Впрочем, с начала месяца стоимость ресурс снизилась – однако так же незначительно, на 4 коп./л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают ресурс по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Почему АЗС заморозили цены на бензин

В целом же, за последнее время крупные сети АЗС практически не меняют стоимость бензина А-95. На уровне 56,57-56,58 грн она держится с 16 сентября, а до этого была выше всего на несколько копеек.

Причина же того, что стоимость бензина не растет – низкие цены на нефть и высокие запасы топлива. При этом, по данным аналитиков delo.ua, такой ситуация будет до конца месяца.

"На оптовом рынке есть колебания цен, но это ни на что не влияет. На АЗС цены не изменятся. ... Высокие запасы, которые сформировали трейдеры перед вступлением в силу новых акцизов на топливо стали причиной "мертвого сезона" на рынке", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, что после снижения Федеральной резервной системой США (выполняет функцию центрального банка) учетной ставки, а также "из-за роста геополитического напряжения на Ближнем Востоке", нефть начала дорожать, это не повлияло кардинально на общую ситуацию. Ведь "рост цен сдерживался слабым спросом со стороны Китая, крупнейшего импортера сырой нефти в мире".

"Низкие цены на нефть и высокие запасы удерживают сети АЗС от повышения цен на бензин. По оценке экспертов и участников рынка "мертвый сезон" в этих сегментах рынка топлива продлится до конца сентября", – рассказали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что из-за роста внешних котировок, цены на бензин могут вырасти – в пределах 50 коп./л. Тем не менее, отметил он, на АЗС это никоим образом не скажется – из-за низкой стоимости нефти.

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