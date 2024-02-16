На украинских АЗС дорожает бензин: сколько уже стоит литр

В Украине дорожает бензин А-95. Так, 16 февраля крупные сети АЗС продают ресурс в среднем по 51,03 грн/л, что на 29 коп. дороже, чем в начале месяца.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", бензин в Украине дорожает с 8 февраля. Тогда – после 3 суток пребывания стоимости на среднем уровне 50,73 грн/л, – он вырос в цене на 6 коп./л к предыдущему дню, и продолжает дорожать до сих пор.

Где дешевле всего

В целом же крупные сети АЗС продают ресурс по 47,49-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет 9,5 грн/л.

Самые низкие цены на ресурс установили в сети Маркет – 47,49 грн/л. А также:

Фактор – 47,5 грн/л;

RLS – 47,9 грн/л;

Авантаж 7 – 47,95 грн/л;

Motto – 47,98 грн/л;

Luxwen – 47,99 грн/л;

Укр-Петроль – 48 грн/л.

На каких АЗС самые высокие цены на бензин

Дороже всего же бензин продают на заправках SOCAR – по 56,99 грн/л. А кроме того:

WOG, ОККО – 54,99 грн/л;

Shell – 53,85 грн/л;

Neftek – 52,99 грн/л.

Какие цены в областях

В регионах же бензин А-95 продают по 50,21-52,61 грн/л. Т. е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 2,4 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают в Закарпатской области – в среднем 50,21 грн/л. А также:

Днепропетровской – 50,36 грн/л;

Николаевской – 50,45 грн/л;

Хмельницкой – 50,52 грн/л;

Черкасской – 50,55 грн/л.

Дороже всего бензин стоит в Донецкой области – 52,61 грн/л. А кроме того:

Черниговской – 52,07 грн/л;

Кировоградской – 51,49 грн/л;

Черновицкой – 51,41 грн/л;

Херсонской – 51,37 грн/л;

Харьковской – 51,32 грн/л.

АЗС отменят текущие цены на автотопливо

В то же время Нацбанк прогнозирует, что в 2024 году цены на автомобильное топливо в Украине могут вырасти. Причина – подорожание нефти на мировых рынках, ожидаемое весной.

"Снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько более быстрое подорожание в этом году", – рассказали в регуляторе.

Впрочем, подчеркивается, расти в течение всего 2024 года цены на автотопливо не будут. Ведь ожидается, что после подорожания нефть начнет дешеветь.

"В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется. [Это произойдет] Благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!