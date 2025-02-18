На случай дефицита: в Украине появится стратегия закупок импортного газа

Украина в текущем и следующем отопительных сезонах рассчитывает на газ собственной добычи, но необходимость импорта тоже не исключается. Для этого "Нафтогаз Украины" разработает отдельную стратегию закупок – на случай покрытия дефицита в газотранспортной системе.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба 18 февраля. Заседание состоялось после того, как запасы газа в Украине сократились до рекордной для февраля отметки в меньше 10% объемов хранилища, при этом Россия активизировала атаки на газовую инфраструктуру.

"Правительство делает ставку на украинский газ, поэтому необходимо последовательно наращивать собственную добычу. "Нафтогазу" поручено подготовить стратегию импорта газа, в случае дополнительной необходимости, для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе. Украина должна быть готова ко всем возможным вариантам", – заявил Шмыгаль.

При этом, по словам главы правительства, уже началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Уже определяются плановые показатели по добыче украинского газа и наполнению хранилищ на этот год. "Главная задача – обеспечить бесперебойное газоснабжение для бытовых потребителей", – заверил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что заседании отдельное внимание уделили защите и восстановлению газовой инфраструктуры в контексте российских обстрелов. В частности, это касается и подземных хранилищ газа.

"Здесь без подробностей. Минэнерго дано поручение координировать процесс вместе с военными", – отметил премьер-министр.

Напомним, в Украине в феврале-2025 зафиксированы исторически низкие запасы газа в хранилищах – едва ли не впервые уровень снизился до отметки менее 10% объема хранилищ. Это создает риски возникновения настоящего дефицита.

И хотя в сети активно распространяют фейки о плановых графиках отключения, сейчас даже в худшем из сценариев никаких ограничений для населения вводить не планируют. Вместе с тем, вероятно, при сохранении низких температур придется увеличивать импорт газа.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-премьер-министр Алексей Чернышов, который возглавлял "Нафтогаз" до декабря 2024-го и в том числе отвечал за формирования запасов голубого топлива,заявляет, что украинцам хватит газа. Однако, стоит отметить, если бы НАК закупил больше газа летом, то затраты компании на импорт сейчас были бы значительно меньше.

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