Хватит ли украинцам газа на зиму: запасы рекордно сократились, а Россия обстреливает инфраструктуру

В Украине запасы газа сократились до рекордной для февраля отметки в меньше 10% объемов хранилища, при этом Россия активизировала атаки на газовую инфраструктуру. Вице-премьер-министр Алексей Чернышов, который возглавлял "Нафтогаз" до декабря 2024-го и в том числе отвечал за формирования запасов голубого топлива, заявляет, что украинцам хватит газа.

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Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина. Бывший глава компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон считает, что причина того, что газ приходится покупать именно сейчас по высоким ценам – ошибка бывшего главы НАК Алексея Чернышова. "Причина в том, что "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" сейчас экстренно покупают газ по заоблачным ценам – это ошибочное решение руководства "Нафтогаза" не импортировать газ летом", – заявил он.

Сам Алексей Чернышов в комментарии РБК-Украина заявил, что газа в хранилищах достаточно, чтобы обеспечить баланс даже в условиях сокращения добычи из-за обстрелов. Правда, для этого действительно нужно импортировать некоторые объемы.

Он утверждает, что НАК за счет газа "Укргаздобычи" обеспечил весь объем потребления для категории ПСО – население, органы местного самоуправления, ТКЭ. "Для коммерческого потребления газа тоже достаточно", – отметил он.

"По результатам обстрелов действительно существенно уменьшилась добыча. И я надеюсь, что она будет восстановлена. Но это не влияет настолько критически на ситуацию с балансом. Точка… Газа в ПХГ меньше чем обычно, но достаточно", – настаивает Чернышов.

Он считает, что сейчас объем отбора газа не сильно отличается от стандартных показателей февраля. "В феврале у нас всегда такой отбор. Пройдет 10 дней, холода отступят и будет отбор меньше. Даже при существующей ситуации у нас есть очень высокие шансы практически на 100% пройти эту зиму с остатком газа. Да, он будет меньше чем обычно, но это риски войны", – добавил экс-глава НАКа.

Однако, стоит отметить, что если бы НАК закупил больше газа летом, то затраты компании на импорт сейчас были бы значительно меньше. Кстати, в октябрьском меморандуме с МВФ говорилось, что НАК для отопительного сезона 2024-25 годов намерен дополнительно импортировать до 2-3 млрд кубометров газа. В декабрьском варианте этого документа таких планов уже не было. Импорт газа предполагался лишь в случае необходимости, а возможные объемы не были определены.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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